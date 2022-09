Originals Renault Services, la herramienta que descongestiona los trámites con modelos clásicos

La nueva iniciativa, denominada The Originals Renault Services, se acuerda de coleccionistas y aquellos que aún conservan modelos con 30 años o más de antigüedad, y se suma a otras puestas en marcha anteriormente, como The Originals Museum, para conocer virtualmente los modelos más emblemáticos de Renault, y The Originals Store, una tienda de miniaturas, ropa y complementos de todo tipo relacionados con los clásicos.

El objetivo principal de The Originals Renault Services, de momento solo activo en Francia, es minimizar la burocracia que rodea a la gestión de coches clásicos y facilitar la solicitud de justificantes y certificados oficiales para vehículos Renault o Alpine con más de 30 años. Todo se hace de una manera rápida y simplificada, no en vano son necesarios solo cuatro pasos, y los precios oscilan entre los 75 y 115 euros. Dependiendo de la tarifa aplicada, los plazos de recepción se completan entre las dos y seis semanas.

"Ya sean unidades especiales o vehículos populares, los coches clásicos requieren trámites muy específicos. Estos trámites suelen ser largos y complicados para los propietarios. Queríamos que la pasión por los automóviles dejara de ir acompañada de complicaciones innecesarias, ¡y eso es lo que hemos hecho! Con The Originals Renault Services, los pasos son sencillos y rápidos", señala Hugues Portron, Director de Renault Classic.

El sitio web también responde a preguntas frecuentes de los propietarios de clásicos, y desde final de año se irán añadiendo a la plataforma nuevas secciones y servicios.