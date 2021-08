No es un juego de palabras, es más bien una mala pasada tras un error de cálculo. El conductor (y se presupone que propietario) de un lujoso Ferrari Roma no consideró el amplio ancho de su coche y lo acabó dejando completamente atascado entre los muros de una estrecha calle de una ciudad italiana de la que aún no se ha descubierto el nombre.

Italia es un país muy turístico con grandes atractivos, entre los que se encuentra recorrer las pequeñas calles empedradas de sus ciudades medievales y de la época del Renacimiento. Muy estrechos, con las típicas contraventanas de madera, decorados con enredaderas verdes y plagados de pequeñas mesas de trattorie, este tipo de callejones son una de las imágenes más características del país.

Sin embargo, y como se puede comprobar en el vídeo a continuación, no son aptos para coches deportivos tan lujosos como el Roma, también símbolo de identidad de este país. Al parecer, su buen hacer fabricando vehículos súperdeportivos no combina muy bien con el diseño de sus ciudades.

El vídeo, cortesía de SupercarsNews, muestra como el conductor ha apurado al máximo hasta dejar el Ferrari Roma completamente encajado entre las paredes. Mientras él da vueltas frente al coche calculando cómo salir del atolladero, una mujer visiblemente preocupada se une a la escena.

El Ferrari Roma, uno modelo presentado por la marca hace un par de años y con un precio de partida de 230.000 euros, mide 1.974 milímetros de ancho (casi dos metros), al parecer incompatibles con la anchura de los cascos históricos italianos.

No sabemos todavía cómo el conductor consiguió sacar el coche de ahí, aunque seguro que se fue con al menos un par de arañazos en la pintura de este deportivo y, seguro, una preocupación más a casa.