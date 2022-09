Los únicos países de la Unión Europea que no dan ayudas a la compra de coches eléctricos

La gran mayoría de países de la Unión Europea (y también fuera de ella) se han puesto las pilas en lo que a incentivar la compra de vehículos electrificados se refiere. Reducciones en el precio y fiscales, ayudas directas tanto a la adquisición como a la instalación de puntos de recarga, para personas físicas, trabajadores autónomos o empresas... Mil y una son las acciones que buscan acelerar la consolidación de los coches eléctricos en el mercado automovilístico con la finalidad de cumplir, entre otras, los objetivos de reducción de emisiones.

Sin embargo, como bien podrá deducir el lector, la mayoría de países no quiere decir todos, ni mucho menos. Según un análisis llevado a cabo por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA, en inglés), hay seis países en todo el conjunto de la Unión Europea que no ofrecen ningún incentivo económico a sus ciudadanos para comprar algún tipo de vehículo electrificado. Estos países son Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Letonia, Malta y Eslovaquia, aunque no todos han decidido ignorar al sector eléctrico del mismo modo.

Por ejemplo, Estonia es el único país entre los Veintisiete que directamente no ofrece ningún tipo de estímulo a la adquisición de este tipo de vehículos, ni siquiera a nivel fiscal y mucho menos de tipo económico. En cambio, Dinamarca sí que hace un ligero esfuerzo al respecto y ofrece un tipo impositivo reducido a la hora de la adquisición y por la tenencia. Por otro lado, Bulgaria exime a los propietarios de vehículos eléctricos a tener que pagar los impuestos correspondientes por tenencia (como sería en España el impuesto de circulación).

En España, además de contar con las ayudas directas a la compra del Plan Moves, que ya va por su tercera edición; los vehículos eléctricos disfrutan de la exención del pago del impuesto de matriculación, reducciones en el de circulación, además de ventajas a la hora de aparcar en zonas reguladas o entrar en las diferentes ZBE.