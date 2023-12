Jeep vuela alto en el mercado español

No hay duda de que los registros conseguidos este año por la mítica firma americana en España no pasan desapercibidos. Crecimientos por encima del 25% no son habituales y suelen tener su origen en algún detalle en concreto.

En este caso, el lanzamiento del Avenger, el nuevo SUV de acceso a la marca, ha sido el principal responsable de estas cifras tan positivas aportando más de 4.000 matriculaciones.

Aún siendo este último un dato a considerar, más importante es si cabe el haber incorporado con este modelo nuevos clientes a la marca que hasta ahora no tenían previsto añadir un Jeep a su particular cesta de la compra.

Wagooner S y Recon

Otro detalle a considerar tiene que ver con la electrificación que ha sufrido la gama (un 26,9% de los coches matriculados han sido híbridos enchufables) y que ha afectado, además del Avenger, al Renegade al Compass o al Wrangler en sus versiones 4xe.

Este es el aspecto tan espectacular que presenta el Wagoneer S, el que a partir del año que viene será el modelo estrella de la gama. JEEP

En cuanto al resto de las ventas registradas, el Renegade logra 2.855, mientras que el Compass alcanza las 2.646 unidades .

De cara a 2024 hay que fijarse en la llegada del Wagoneer S, otro SUV eléctrico cien por cien de gran formato que promete 640 kilómetros de autonomía. Más tarde, en 2025, el protagonista será el Recon, un todo terreno auténtico que, como no podía ser de otra forma, también estará alimentado a pilas.