El CEO del RACE destaca una legislación "demasiado alejada" de la realidad del día a día de los usuarios

Sevilla acogió la semana pasada el Mow Forum, un espacio de debate en torno a la nueva movilidad eléctrica y sostenible. Organizado por el Real Automóvil Club de España y la Junta de Andalucía, con la colaboración de los Ayuntamientos de Sevilla y Málaga, el CEO del RACE, Jorge F. Delgado, participó en este foro internacional junto con representantes de alto nivel de fabricantes, reguladores y usuarios del sector de la movilidad y la automoción.

En su ponencia, Delgado cuestionó las políticas enfocadas al vehículo eléctrico como solución a la descarbonización. "El primer Tesla se fabricó masivamente en 2009. ¿Dónde estamos hoy? Las compras están por debajo del 4% trece años después, (4,3% en Europa) porque el consumidor sigue al margen de esta tendencia".

"Estamos creando una gran grieta social, con un 10% que puede permitirse las nuevas tecnologías y un 90% que no"

Según el CEO del RACE, "el problema con la transición en la movilidad que se está planteando es que no pertenece al mundo real" y advierte de posibles problemas derivados: "la regulación puede ser una ayuda, pero si se fuerza demasiado, acaba resultando contraproducente. La intención de compra de coche eléctrico en España no llega al 8%. El parque móvil está envejeciendo y el consumidor está retrasando su compra. Lo que estamos creando es una gran grieta social, con un 10% que se puede permitir la adopción de nuevas tecnologías y un 90% que no puede permitírselo".

No dar la espalda al vehículo privado

El director general del RACE, en su intervención, puso también el foco en la necesidad de no darle la espalda al vehículo privado. "Los consumidores siempre preguntan: ¿Qué hago cuando vamos la familia al supermercado? ¿Y si mi madre está enferma y la tengo que llevar al hospital? ¿Y cuando llueve? ¿Y si en mi ciudad hay muchas cuestas? No olvidemos que el vehículo privado no se ha puesto en primera línea solo. Ha sido la elección del consumidor, una decisión que ha sido el motor del desarrollo social y tecnológico de los últimos 125 años"

Junto al CEO del RACE, y entre otras voces autorizadas, también participó Ian Stone, Miembro del Consejo de la Asociación Australiana del Automóvil, y que analizó las semejanzas y diferencias entre la movilidad en su país y Europa.