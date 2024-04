Los desarrolladores del Audi e-tron GT y de la Ducati Panigale V4 R intercambian máquinas: ¿qué opinan de la del otro?

El Audi e-tron GT Prototype y la Ducati Panigale V4 R encarnan por igual un diseño deportivo y elegante y unas prestaciones excepcionales. Con sus características únicas, el Gran Turismo eléctrico de Audi y la motocicleta de Borgo Panigale diseñada principalmente para circuito son la cumbre de la tecnología y la pasión de cada marca.

Sin lugar a dudas, estos dos modelos insignia no dejan indiferente a nadie, y esto también se aplica a los dos hombres que han desempeñado un papel crucial en sus respectivos desarrollos: Jaan-Mattes Reiling, Director Técnico de Audi en Neckarsulm; y Alessandro Valia, Jefe de Pruebas y Desarrollador de Ducati. No es de extrañar que, tras probar los respectivos modelos en las instalaciones de Audi Sport GmbH en Neuburg, ambos coincidieran en las magníficas prestaciones y dinamismo de sus vehículos.

El intercambio

Valia: ¿Qué se siente al pilotar la Panigale?

Reiling: Yo mismo soy un gran fan de Ducati y me encanta conducir mi Ducati 996. La Panigale ha sido una experiencia completamente diferente. Es increíble lo fácil que resulta pilotar esta moto de altas prestaciones y lo rápido que uno se siente cómodo conduciéndola, gracias a la electrónica. ¿Cómo te has sentido en el asiento del conductor del e-tron GT Prototype?

Jaan-Mattes Reiling (Audi) y Alessandro Valia (Ducati) junto a la Panigale V4 R. AUDI

Valia: Ha sido una gran experiencia. Además de su bonito diseño me impresionó la dinámica y la agilidad del coche y, por supuesto, las prestaciones de este deportivo totalmente eléctrico. Su aceleración y dinámica en curvas son sencillamente fantásticos, incluso para mí, que estoy acostumbrado a las aceleraciones rápidas de las motos. Además, he tenido la oportunidad de fijarme en el interior. A primera vista se nota la atención al detalle. Así pues, hay muchas similitudes; pero, por supuesto, también hay diferencias.

Reiling: Tanto la Panigale como el e-tron GT Prototype ofrecen diversas opciones para personalizar las características de conducción en función de las necesidades de los usuarios, algo que seguramente habrás notado durante la prueba y al inspeccionar los mandos interiores. El sistema de suspensión mejorado introduce nuevas posibilidades de ajuste para el conductor.

Alessandro Valia explica la Panigale V4 R a Jaan Mattes Reiling. AUDI

Valia: Creo que ambos modelos tienen un nivel similar. Esto es especialmente destacable en cuanto a las tecnologías utilizadas y el rendimiento, por ejemplo, al acelerar. Ambas marcas prestan mucha atención a los detalles más pequeños. La Panigale V4 R sirve de base para nuestra moto de carreras en el Campeonato del Mundo de Superbikes. Ambos modelos permiten a la persona a los mandos encontrar el ajuste individual ideal. La diferencia significativa es que, en el caso de la motocicleta, el piloto tiene una influencia mucho mayor sobre la dinámica de conducción. No obstante, ambos modelos cumplen los criterios para proporcionar una experiencia muy agradable.

Reiling: Estoy de acuerdo contigo en eso. Sin embargo, cuando se trata del e-tron GT Prototype, el alto rendimiento incluye algo más que el sistema de propulsión y el comportamiento dinámico. Implica a todo el vehículo, incluido el diseño, la calidad y el confort durante trayectos cortos y largos. Además, los sistemas de asistencia ayudan a motos y coches a interactuar de forma más segura en el tráfico cotidiano.

Alessandro Valia explica las sensaciones que ha tenido a bordo del Audi e-tron GT. AUDI

Valia: Nuestro objetivo es ayudar a los pilotos a alcanzar su máxima capacidad de conducción con tecnologías como el Cornering ABS, el Ducati Traction Control y el Ducati Wheelie Control. Incluso si cometes un error mientras conduces, estos sistemas te protegen. La seguridad es nuestra máxima prioridad en todos nuestros modelos.

Reiling: Personalmente, para mí, conducir una motocicleta es aún más estimulante porque la conexión con la carretera y el entorno es más directa en comparación con la conducción de un coche.

Valia: Aunque me subí a una moto por primera vez a los cuatro años, también me gusta conducir coches. En un coche puedo frenar mucho más tarde al entrar en una curva. Para mí, lo más emocionante es el sobreviraje. Aunque también es posible con una moto, hay que ir más al límite que con un coche. Para un sobreviraje controlado, la Panigale V4 R incorpora el Ducati Slide Control (DSC) con una funcionalidad especial llamada Spin on Demand, un control dinámico de tracción que permite una dirección asistida como el 'modo drift' de Audi. Este ejemplo muestra cómo nos esforzamos para que tanto la conducción como el pilotaje sean, en general, una experiencia de disfrute.