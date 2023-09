El parque automovilístico español es uno de los más antiguos de Europa, con una edad media situada en los 14 años, según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). A la hora de comprar un coche de segunda mano no solo debemos fijarnos en la edad, que pese a ser un factor importante no tiene por qué ser determinante para decidir si comprar o no.

El número total de propietarios que haya tenido el vehículo de segunda mano que queramos comprar también es importante, ya que no es lo mismo un coche de 10 años que haya pertenecido siempre al mismo dueño que uno de la misma edad que haya ido pasando de mano en mano.

Cuántos propetarios tiene un coche a lo largo de su vida

Según un informe realizado por CARFAX a unos 4,5 millones de vehículos españoles, casi cuatro de cada diez coches en España (un 39%, en concreto) solo ha tenido a un único propietario. Esta media es más alta que la de países como Polonia, donde solo el 15% de los vehículos ha tenido un solo dueño, o que incluso Suecia, donde el porcentaje llega al 20%.

Siguiendo con estas cifras de anteriores dueños, el 43% de los coches en España ha tenido entre 2 y 4 propietarios, una cifra que se encuentra muy por debajo de Polonia, donde el 75% de vehículos tenido entre 2 y 4 dueños. Suecia se mantiene en un porcentaje similar al español.

Subiendo ya el número total de propietarios, en España el 18% de los coches han pertenecido a cinco o más propietarios distintos. Por otro lado, son los vehículos más nuevos, con edades comprendidas entre los 0 y los 5 años, los que tienen mayor rotación de propietarios en el mercado de ocasión español, al ser modelos novedosos y de mayor interés en su compra.

Por qué nos duran tanto los coches

¿Cuáles son los factores que influyen en la rotación de propietarios en los coches de segunda mano en nuestro país? Según CARFAX, algunos de los motivos podrían ser la durabilidad de los vehículos vendidos en España y una posible tendencia cultural de los españoles a conservar sus coches durante más tiempo y en mejores condiciones. De hecho, CARFAX señala que solo el 8% de los vehículos con un único propietario sufre de algún riesgo para la seguridad vial, lo que quiere decir que en España tendemos a cuidar bien de nuestros coches.

Sin embargo, pese al cariño y aunque queramos alargar el tiempo que nuestro coche permanece a nuestro lado, los coches más antiguos pueden carecer de las últimas tecnologías de seguridad, por lo que pueden acabar representado un riesgo para la seguridad vial.

En este sentido, CARFAX revela que el 21,4% de los utilitarios con edades comprendidas entre los 10 y 15 años de antigüedad presenta algún riesgo para la seguridad en las carreteras: inconsistencias en el kilometraje, accidentes o daños y averías previas al momento de la compra. Por otro lado, la juventud del coche no significa nada si no se han cuidado bien: CARFAX revela en su estudio que el 71% de los vehículos con menos de 5 años tienen más de 3 riesgos detectados, un fenómeno que aumenta cuando el coche pasa por diferentes propietarios.