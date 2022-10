¿Conoces las ayudas a la compra de coches eléctricos? Un estudio dice que no

El Plan Moves ya ha cumplido con su tercera edición y, cada año que pasa, aumenta el presupuesto a repartir para facilitar la adquisición de un coche eléctrico entre ciudadanos, autónomos y pymes. Pese a llevar en vigor desde el pasado 2019 y haber tomado el relevo del anterior plan Renove, un 80% de los españoles desconoce la existencia del Moves.

El informe Radiografía de Hábitos de Movilidad de los españoles, elaborado por el Foro de Movilidad de Alphabet, señala al precio como el principal obstáculo al que se enfrentan los conductores a la hora de comprar un coche eléctrico. Si bien hasta ahora los principales puntos en contra habían sido la escasa red de carga y las cifras de autonomía de la batería, ahora es una cuestión de presupuesto. Por esta razón, llama tanto la atención el dato sobre el desconocimiento en materia de ayudas, que son "un pilar fundamental para aumentar la penetración del vehículo eléctrico", destaca Alphabet.

Mientras que en la ciudadanía en general el porcentaje es de un 80%, en el caso de los autónomos cae hasta un 70% (igualmente, muy elevado) y se queda en un 54% para las pequeñas y medianas empresas, según el informe.

"Un 52% [de los conductores españoles] no estaría dispuesto a pagar más por un vehículo de este tipo y un 40% no asumiría más de 5.000 euros por adquirir un coche de esta tecnología", una cantidad que el actual Moves III puede llegar a cubrir si se cumplen los requisitos. "Sin embargo, en muchas ocasiones esta información no llega a los usuarios", explican desde Alphabet a tenor de los resultados de su estudio.

El director ejecutivo de Alphabet, Alberto Copado, considera que "fomentar planes de ayudas que impulsen el vehículo eléctrico" en el parque móvil nacional "es fundamental" para conseguir el objetivo de contar con cinco millones de vehículos eléctricos en las carreteras españolas en 2030.