Cómo reclamar una indemnización de hasta 9.000 euros, sin pagar gastos, si compraste un coche entre 2006 y 2013

El cártel de los coches ha afectado a millones de conductores que se compraron un nuevo vehículo entre el 2006 y el 2013. Los acuerdos anticompetencia a los que llegaron algunas marcas afectaron a los precios de venta de los coches y, tras las investigaciones y acusaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y las sentencias de varios tribunales, aquellos compradores que sufrieron las consecuencias pueden comenzar a reclamar sus indemnizaciones.

Sin embargo, este proceso de reclamación no es tan sencillo como en un primer momento pueda parecer. Al fin de cuentas, se trata de zambullirse de lleno en una reclamación por vía judicial que puede alargarse durante varios años y acabar no siendo beneficiosa para el que reclama, tal y como explican desde la entidad Compensación del Coche.

Desde la Agrupación Afectados por el Cártel de los Coches también avisan de que cargar judicialmente contra grandes empresas como son los fabricantes de vehículos puede ser una acción arriesgada, por lo que aconsejan participar de la iniciativa de alguna asociación como la suya propia para actuar.

Costes y gastos

Y es que es posible que el demandante tenga que asumir varios costes durante el proceso. Por ejemplo, el caso de decidir continuar por libre, debería pagar los servicios de un abogado. Encima, si el proceso no acaba con una resolución favorable, es posible que se tengan que asumir las costas del juicio. Por eso se aconseja unirse alguna asociación para demandar.

Desde Compensación del Coche recomiendan sopesar, como primer paso, ceder los derechos de reclamación a estas entidades. La suya trabaja adquiriendo los derechos del afectado, lo que supone que sea la entidad y no el demandante quién asuma los costes procesales en el caso de que la reclamación no vaya a adelante o no acabe de la forma deseada. Por otro lado, aconsejan apostar por peritos y abogados que estén especializados en este tipo de procesos, ya que son muy enrevesados a nivel judicial y es necesaria una cierta experiencia.

Además, hay que contemplar opciones que nos aseguren cuánta cuantía de la indemnización se van a quedar una vez finalizado el proceso. Por ejemplo, algunas asociaciones se quedan con un cierto porcentaje una vez se gane la indemnización y otras ofrecen abonar una cantidad fija de dinero en el momento de comenzar el proceso a cambio de quedarse con una parte importante de la indemnización una vez se resuelva el caso.

Con factura de compra

Por último, es necesario recopilar toda la información disponible para aportarla durante el proceso. La factura de compra del coche es indispensable y, además, hay que cerciorarse de que nuestro modelo de coche está entre los afectados por el cártel. Para ello, se pueden consultar diversas webs y asociaciones que facilitan esta información. Por último, es beneficioso contar con el peritaje de un experto que acredite, efectivamente, cuánto dinero de más se ha pagado por el vehículo adquirido.