Las consecuencias del cártel de concesionarios, que operó durante los años 2006 y 2013 en España y que afectó a millones de compradores mediante acuerdos anticompetencia que en encarecieron los precios de los coches, están empezando a hacerse notar.

Después de que la CNMC propusiera toda una serie de sanciones y de que el Supremo las ratificara, diversas asociaciones y organizaciones han empezado a trabajar para reclamar todo el dinero pagado en exceso. Varias sentencias de diversos tribunales han ido dando la razón a los conductores que han reclamado, pero a lo largo de este proceso judicial nos podemos encontrar varias verdades y tantas otras mentiras que es necesario aclarar.

Desde la asociación Compensación del Coche (que una a los abogados de Redi con el grupo europeo Cartel Damage Claims), su portavoz y socio de Redi Andoni De la Llosa Galarza responde a las dudas principales sobre la reclamación ante el cártel de coches.

¿Es un trámite rápido?

No, ni es un mero trámite ni su resolución es tan rápida. El procedimiento judicial puede ser de gran complejidad, se puede acabar requiriendo el pago de las costas... Todo el procedimiento puede llegar a durar hasta 5 años y no siempre acaba con un resultado positivo. Desde Compensación del Coche aconsejan ceder los derechos de la reclamación a la asociación con la que se esté trabajando para no asumir personalmente los riesgos del proceso judicial.

“Muchos afectados tienen la impresión de que este proceso es una gestión sencilla o un mero trámite burocrático. Sin embargo, nos encontramos ante un proceso judicial largo y complejo que puede durar hasta 5 años, o incluso más.” aclara Andoni De la Llosa. "Desde Compensación del Coche asumimos todos los gastos durante ese largo periodo, así como todos los riesgos y costas".

¿Tengo garantizada la indemnización?

No, tu indemnización no está garantizada. Lo primero que hay que saber sobre este tipo de reclamaciones es que son muy complejas y, por lo tanto, se pueden ganar o perder. “Aunque desde Compensación del Coche estamos que vamos a conseguir una indemnización para cada cliente, todo el mundo tiene que tener claro que la resolución del caso y la cuantía de la indemnización dependerá de la decisión de un juez” afirma el portavoz.

La razón es que el Tribunal Supremo ha determinado que, efectivamente, este cártel operó entre el 2006 y el 2013 pero en ningún momento en la sentencia se especifica que las víctimas tengan derecho a una indemnización. Esto obliga a los afectados a demostrar ante un juez que pagaron un sobreprecio por el vehículo como consecuencia directa de ese cártel.

Obviamente, durante el procedimiento, los concesionarios y fabricantes defenderán ante el juez la postura contraria y será a este último a quien le toque decidir, con las declaraciones y las pruebas en mano, si el afectado merece indemnización.

¿Me van a devolver entre un 10 y un 15% del precio del coche?

Estos porcentajes tampoco están garantizados. Es cierto que hay varios informes que han evaluado empíricamente el impacto de los cárteles en general y, pese a que hay diferencias significativas entre ellos, la mayor parte de los casos analizados se situaron en la franja de entre 10 y 15% pero esto no quiere decir que nuestra indemnización vaya a encontrarse en este rango, ya que la tendrá que decidir un juez.

¿Cómo se calcula la cuantía de la indemnización?

La cuantía de la indemnización consiste en la diferencia entre lo que se ha pagado por el coche y lo que se hubiera pagado en ausencia del cártel. La primera cantidad es sencilla y consiste en probar, con la factura de compra, lo que se pagó por el coche.

Para calcular el segundo escenario (o lo que deberíamos haber pagado por el coche en realidad) debe realizarse un informe pericial, el cual es ciertamente complejo. Este informe será el que determine el daño al afectado, calculado como un porcentaje del precio de compra del vehículo. Se entregará como prueba al juez para demostrar el precio que debería haber pagado el comprador al adquirir el coche.

¿Necesito un informe de un perito? ¿Por qué es importante?

El principal motivo por el cual se pierden estos casos, pese a que el Tribunal Supremo ya haya dictaminado que operó un cártel, es que el informe pericial, elaborado por economistas especialistas en la materia de competencia, no está suficientemente bien hecho. La elaboración de este informe requiere de una alta especialización ya que debe demostrar con exactitud el precio que hubiese tenido cada coche en concreto. “Es muy importante el trabajo previo de un perito, quien analiza toda la documentación y estima el sobreprecio pagado por el consumidor.” explica Andoni.

¿Voy a tener que pagar gastos? ¿Y las costas?

Si decides reclamar por la vía tradicional, es decir, contratando a un abogado que defienda el caso en tu nombre, es probable que tengas que afrontar gastos como los del notario, el informe pericial o el procurador. Además, en el caso de perder el juicio, se te podría exigir el pago de las costas del proceso.

La solución que, por ejemplo, ofrecen desde Compensación del Coche consiste en adquirir el derecho de reclamación del afectado ante los tribunales. De esta forma, la totalidad del riesgo y los gastos son asumidos por Compensación del Coche y el afectado no tendrá ni siquiera que participar en el procedimiento judicial.

“Todo el mundo que se ha apuntado a nuestra iniciativa tiene firmado un contrato por el cual no van a pagar ni un euro, ni hoy ni nunca, porque todos los gastos y las costas del proceso las asumimos nosotros”, afirma Andoni.