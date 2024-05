6 de cada 10 españoles están a favor de una Ley de Movilidad Sostenible, pero el 51% no está dispuesto a pagar más por circular

Con motivo de la tramitación y futura aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, Freenow ha realizado una encuesta a la población española para conocer su postura al respecto y cómo afectará a su movilidad del día a día. Entre las principales conclusiones destaca que el 58% de los españoles está de acuerdo con que es necesaria una ley para conseguir una movilidad urbana más sostenible, porcentaje que aumenta a un 73% cuando se pregunta a los más jóvenes.

Además, en caso de aprobarse las tarifas urbanas para acceder con vehículos privados a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), el 51% de los encuestados no está dispuesto a pagar, lo que representa que el 72% cambiaría su forma de moverse dentro de la ciudad y 1 de cada 4 afirma que, en vez de moverse en coche privado, usaría más opciones de multimovilidad como bicicletas, motos o patinetes eléctricos.

Pagar, pagar y pagar

No es de extrañar que haya un número tan alto de personas que no estaría dispuesta a pagar por circular por las ZBE, con sueldos que no suben desde hace décadas y un coste de la vida cada vez más elevado. Las familias están asfixiadas y la movilidad en patinetes o bicicletas no acaba siendo sólo una elección movida por su conciencia sostenible, sino más bien una obligación económica por no poder permitirse un coche eléctrico, híbrido o similar, así como su coste de mantenimiento, aparcarmiento, etc.

Otra de las medidas que plantea la Ley de Movilidad Sostenible es que las empresas establezcan un plan de movilidad sostenible al trabajo. Así, entre lo que más valoran los españoles de disponer de un plan de movilidad de empresa destacan una mejora del bienestar y la salud (46%), la optimización del tiempo (45%) y el ahorro de dinero en transporte (45%), cualidades de los medios de transporte como el taxi o las opciones de multimovilidad.