La opción de Powell: la Fed aparcará la rebaja de tipos hasta las elecciones de EEUU

La Reserva Federal (Fed) retoma desde este martes las riendas de los mercados con una reunión de dos días que culminarán con la decisión de mantener los tipos de interés en el rango actual del 5,25%-5,5%. Además, el banco central que preside Jerome Powell acompañará el encuentro con la publicación de sus proyecciones macroeconómicas trimestrales, en las que se recogen, entre otras cosas, las previsiones de movimientos de tipos en lo que resta de 2024. Con los mercados descontando todavía dos bajadas -frente a las tres de marzo-, la posibilidad de que se vuelva a reducir ese movimiento y se posterguen son crecientes.

Horas antes de que Powell comparezca, los mercados conocerán también la evolución de los precios de consumo de mayo, un dato central de cara a los planes de la Fed y, sobre todo, después de conocer la evolución del mercado laboral ese mes. En opinión de James Knightley y Chris Turner, economistas de ING, el banco central volverá a recordar que su política monetaria es restrictiva, pero la inflación persistente y las sólidas cifras de empleo significan que indicarán que está dispuesta a esperar más antes de considerar seriamente recortes de las tasas de interés.

"El 'diagrama de puntos' será clave. Después de haber señalado tres recortes de 25 puntos básicos en 2024 en marzo, podría llegar a solo uno; estamos esperando dos", señalan. "Será una decisión reñida y hay recordar que una encuesta de Bloomberg mostró que el 41% de los encuestados (incluido ING) espera dos recortes en 2024, pero también hay un 41% que espera que la Fed indique uno o ninguno", auguran.

"El fuerte informe de empleo redujo las preocupaciones sobre una desaceleración económica más amplia. Esperamos que el informe del IPC no sea un factor decisivo para la Reserva Federal. El IPC subyacente debería mantenerse casi sin cambios respecto a abril. Es probable que la Fed se incline por la paciencia. El debate sobre un "no aterrizaje" está de vuelta y eso no es bajista. Un crecimiento más fuerte es mejor mientras la inflación se mantenga controlada", opinan también en Bank of America.

Aguantar el tipo hasta otoño

Enguerrand Artaz, gestor de fondos de La Financière de l’Echiquier (LFDE), recuerda que los recientes recortes de tipos del BCE o el Banco de Canadá no debería influir en lo que decida la Fed a partir de hoy. "Cada banco central tiene sus peculiaridades y, aunque harán un movimiento común, cada uno irá a su propio ritmo. No obstante, para los mercados lo que más contará será el tiempo del vals estadounidense. Las previsiones de los actores del mercado sobre la trayectoria de la Fed rara vez habían sido tan dispares: algunos siguen pronosticando un primer recorte en julio y varios más durante los próximos meses, mientras que otros llegan incluso a no esperar ninguna bajada en 2024", advierte.

Deborah A. Cunningham, directora de inversiones de Liquidez Global en la gestora Federated Hermes, prevé algo de disensión en la fuerza del comité de política monetaria. "Sería más fácil nombrar a los gobernadores y presidentes de la Fed que no hablaron en mayo que a los que sí lo hicieron. Se tiene la sensación de que habrá disidencias en el seno del banco central, especialmente porque las actas de la reunión de mayo fueron más agresivas que el giro de neutral a moderado que dio el presidente Powell en su conferencia de prensa", explica.

Cunningham recuerda que los recortes de tres cuartos de punto que la Fed alguna vez planeó para la segunda mitad de este año se han pospuesto. "Ahora esperamos que se produzcan únicamente uno o dos. Pese a ello, el fantasma de una subida de tipos asomó su temible cabeza en la reunión de mayo. A pesar de esta advertencia, no anticipamos una subida. Una cosa a tener en cuenta es que la idea de que la Fed evitará recortar los tipos en septiembre para que no parezca que interfiere con las elecciones generales, renunciando a la acción de los tipos cuando los datos lo justifiquen, también podría parecer estar motivada políticamente. El argumento funciona en ambos sentidos", expone.