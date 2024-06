La tienda online de piscinas Poolcomet abre el capital a creadores de Deporvillage, Indexa y Freepik

La tienda online de piscinas Poolcomet abre su accionariado a los fundadores de la gestora automatizada de fondos Indexa Capital, la plataforma de ropa deportiva Deporvillage o Freepik. La compañía tiene por objetivo abrir nuevos mercados. Hoy se encuentra en unos ingresos anualizados de unos 3 millones de euros. El exdirector general para España del distribuidor mayorista cotizado de suministros para piscinas Poolcorp, Salvador Mauri, pretende acelerar el crecimiento con un ojo puesto en el mercado americano, el principal de todo el mundo, aunque con mayor foco en el continente europeo, donde hay contabilizadas más de 10 millones de piscinas.

Mauri estuvo durante dieciocho años al frente del negocio en España de ese distribuidor, cotizado en el Nasdaq estadounidense y con una capitalización actualde más de 13.000 millones de dólares. “Estaba bien considerado, era un negocio fiable y rentable y lo hicimos crecer”, explica a La Información. Pero un vídeo sobre fugas de agua en piscinas y cómo se popularizó le enseñó que había un hueco. “Hay una enorme oportunidad”, apunta. Asegura que es un mercado concentrado en el lado de los fabricantes y gran distribución y muy atomizado en la demanda, además de muy poco digitalizado.

Ahí fue cuando decidió abandonar el puesto para construir Poolcomet. Ahora, algo más de un año después de iniciar su andadura en solitario, ha decidido apoyarse en ‘business angels’ que no sólo aporten capital sino también conocimientos relevantes para estos pasos iniciales. “Hay gente muy fuerte en comercio electrónico, otros con más 'expertise' en rondas de financiación, en recursos humanos, en la parte financiera o en el posicionamiento web”, apunta.

Entran Xavier Pladellorens, ex CEO y cofundador en Deporvillage, la tienda vendida a JD Sports por algo menos de 140 millones de euros; Alejandro y Pablo Sánchez Blanes, los cofundadores de Freepik; Ben Askew-Renaut, ex CEO y cofundador de Packlink, vendida al gigante estadounidense Auctane, y François Derbaix, cofundador de Indexa Capital y de TopRural. El dinero levantado en esta primera ampliación no se ha hecho público.

La compañía tiene presencia activa en el mercado español, aunque registra ventas de manera orgánica de otros países europeos como Portugal, Francia, Alemania o Bélgica. El objetivo con la nueva entrada es abrir otros países de manera más directa e intensa para mantener el crecimiento. Según sus propios números, hoy se encuentra en ventas anualizadas (lo que se conoce como ‘run rate’) de 3 millones de euros. Los crecimientos están siendo muy altos, pero obviamente se parte de unos niveles de comparación muy bajos. “El negocio se podía haber autofinanciado porque hoy ya es rentable pero el crecimiento habría sido más lento”, explica el cofundador.

Poolcomet ataca a un vertical muy específico: la venta de piscinas y, sobre todo, de todo el material y aparataje para su mantenimiento o para la climatización. Aunque se ha llevado a cabo operaciones con algunos gimnasios, con ayuntamientos o con alojamientos de plataformas como Homeaway o Airbnb además de la venta directa a instaladores autónomos a los que se le vende el producto para que lo instale al cliente final, hay un foco relevante hacia el consumidor. Por ahora es un lienzo en blanco. “Hemos hecho toda la cadena de valor instalando los productos con instaladores y cobrando el 100%; habrá productos que sí tenga sentido este modelo que te permite un margen mayor”, explica.

Un mercado de 30.000 millones

El mercado potencial es, según el CEO, muy grande. Está valorado en más de 30.000 millones de euros a nivel global. No existe ninguna tienda online especializada con carácter global, aunque sí que hay competidores locales en Francia, Italia y otros mercados. Estados Unidos es el que mayor penetración tiene y sólo el 10% de las casas tienen piscina. Francia es el 'número 1' en Europa y es inferior a ese porcentaje, al igual que España. En el mercado existen varias tendencias más allá del crecimiento en número: la digitalización, con la domotización y la conectividad con Internet de las Cosas; el ahorro energético, y el ahorro de agua. En EEUU, la legislación cambió para exigir bombas de filtración de bajo consumo. Se espera que esto se produzca relativamente pronto en Europa.

¿Cómo defenderse de los gigantes Leroy Merlin, Amazon o Decathlon? "Este es un producto que necesita conocimiento; mucha gente viene rebotado de esos canales... de ahí viene mucha parte del dolor", explica el cofundador. "A los elefantes blancos les requiere cierto tipo de 'expertise' y no es fácil de afrontar la preventa y la posventa", apunta. En este sentido, apunta a una "oportunidad enorme" de conectar mejor a las marcas con el usuario final. Han intentado hacer un esfuerzo importante por facilitar al consumidor, con la creación de herramientas como una calculadora de para estimar cuál debe ser la inversión que ha de ejecutar.