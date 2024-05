¿Tienes el título de Magisterio? Estas son las oposiciones a las que te puedes presentar y ganar más de 2.000 euros de sueldo

Cursar la carrera de Magisterio en la Universidad puede abrirte muchas puertas laborales en España, especialmente a la hora de preparar unas oposiciones. Se trata de una buena oportunidad para todos aquellos que buscan un puesto de trabajo fijo. Superar el trámite puede reportarte un empleo público, buen horario y mejoras salariales garantizadas.

Ser funcionario tiene grandes atractivos, pero los que deciden afrontar unas oposiciones deben hacer frente al alto nivel de exigencia y la competitividad. Eso sí, se debe tener en cuenta que en contra de lo que piensan la mayoría de personas para acceder a una oposición no siempre es necesario contar con estudios superiores. En cada caso, los requisitos a cumplir por los candidatos en función del trabajo a realizar estará determinado por las administraciones públicas.

A pesar de que el número de oposiciones para acceder a un puesto de funcionario son abundantes, lo cierto es que las plazas y convocatorias van saliendo poco a poco con base en las necesidades de la administración. Habitualmente, el número de plazas son limitadas, por lo que conviene estar muy atento para enviar la solicitud cumpliendo con los requisitos que marca la convocatoria.

Las oposiciones de Magisterio



En este momento la carrera de Magisterio se cursa en las universidades españolas durante cuatro años. Si cursas este grado, tienes la posibilidad de especializarte en distintas ramas. Esta experiencia te resultará muy útil para enfrentarte a los exámenes de oposición, ya que tendrás dominado el temario. Sin embargo, no son necesarias para presentarte.

Gracias a estar titulado en Magisterio, podrás desarrollar tu carrera profesional como maestros de educación Infantil o de Educación Primaria. Según recoge la Ley Orgánica de Educación, es imprescindible contar con estos estudios para dar clases en estas áreas. Además, recoge que "la enseñanza de la música, de la educación física, de los idiomas extranjeros o de aquellas otras enseñanzas que determine el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, serán impartidas por maestros con la especialización o cualificación correspondiente".

Los graduados en magisterio tienen abiertas las puertas a las oposiciones de maestro para Educación Infantil y las de Educación Primaria. También existen otros cinco concursos de especialidades como son Música, Educación Física, Lengua Extranjera, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

Si tienes Magisterio, ¿qué otras oposiciones tienen disponibles?

Terminar una carrera universitaria no siempre lleva al trabajo soñado. Descubrir que ese empleo no termina de adaptarse a tus necesidades es un golpe duro, pero no significa que todo lo que hayas estudiado hasta ahora haya sido para nada.

Si eso te curre después de trabajar un tiempo o incluso antes, debes saber que completar una carrera universitaria te abre las puertas para presentarte a muchas oposiciones. Gracias a contar con estudios superiores, podrás optar a todos aquellos exámenes que requieran una titulación académica inferior, es decir, estudios básicos como el graduado de ESO o el Bachillerato. Entre las opciones disponibles, están puestos de administrativo en las instituciones, Policía Nacional, Correos o Agentes de la Hacienda Pública, todos con salarios superiores a los 2.000 euros. Es importante que si tienes previsto prepararte unas oposiciones estés siempre muy atento al BOE, ya que prácticamente todos los días publiquen alguna nueva oferta de examen.