Nathy Peluso, la cantante que sueña con ser actriz, tiene casa nueva en España

Cantante, rapera y compositora argentina, Nathy Peluso (1995) se ha hecho un hueco en el panorama musical hispano gracias a la fusión de géneros como el rap, el jazz, la salsa y el R&B. Este 24 de mayo lanza su tercer álbum de estudio, Grasa, y ha acudido a promocionarlo a El Hormiguero de Pablo Motos. Pero aún tiene muchos retos por delante y uno de sus sueños en llegar a debutar como actriz, ya que siempre ha sido una apasionada del cine y comenzó estudios de teatro.

Hija de un psicólogo y una profesora de inglés, nació en Luján, pero se crio en Saavedra, un barrio de Buenos Aires. Se mudó junto a su familia a Torrevieja (Alicante) cuando tenía 10 años. Practicó gimnasia rítmica mientras versionaba a Frank Sinatra, Etta James o Nina Simone para hacer disfrutar a los turistas de los hoteles y ganarse la vida. Pronto comenzó a probar suerte con los primeros vídeos en Youtube. Pero antes de darse a conocer por la música, tuvo que recorrer un largo camino.

Comenzó a estudiar Comunicación Audiovisual en Murcia, pero dejó la carrera y se marchó a Madrid. Se matriculó en Pedagogía de las Artes Visuales y la Danza en la Universidad Rey Juan Carlos para aprender sobre teatro físico. Pero tampoco lo terminó porque prefería crear bases electrónicas junto a sus amigos. Mientras, trabajaba en hostelería y cadenas de producción. Además, escribía poesías en El Rastro para sacar un dinero. "Un reto que luego me hizo tener muchas herramientas para ser letrista", contaba años después.

Una carrera musical meteórica: los éxitos de Nathy Peluso

Entonces decidió marcharse a Barcelona y comenzó su proyecto musical con Esmeralda (2017) y su primer álbum, La Sandunguera (2018). Ese año participó en varios de los festivales más importantes de España y completó una gira mundial con más de 100 conciertos. En 2020 lanzó su primer álbum de estudio, Calambre, ya de la mano de Sony Music. Gracias a este disco consiguió dos nominaciones a los Latin Garmmy: mejor artista nuevo y a mejor canción alternativa por Buenos Aires.

Sus temas más escuchados son Bussiness Woman o Delito, además de sus versiones de Vivir así es morir de amor o La Despedida. El 'fenómeno Peluso' tuvo su punto álgido con BZRP Music Sessions, Vol. 36 junto al productor argentino en 2020. Consiguió su primer ingreso en la lista oficial de Argentina Hot 100 de Billboard en #90 posición. Además, consiguieron el triple disco de platino en España.

Después, colaboró con artistas como Aitana, Lali Espósito, David Bisbal, Pablo Alborán o Sebastián Yatra en la nueva versión del Himno a la alegría. Con C. Tangana en Ateo y con Rels B, en No se perdona. Su sueño es trabajar junto a con SZA (Solána Imani Rowe), cantante y compositora estadounidense.

La nueva casa de Nathy Peluso en España

La cantante argentina es todo un fenómeno mundial. Acumula casi 4,5 millones de seguidores en Instagram y más de 5 en TikTok. Poco se sabe sobre si vida personal, sus finanzas o su patrimonio inmobiliario, aunque recientemente ha ido dando algún detalle. Hace unos meses visitó David Broncano en La Resistencia y no se libró de las habituales preguntas del programa. "Voy a dar un dato que no tendría por qué decirlo: Me he comprado una casa. Pero no voy a decir en qué zona, ni siquiera en qué continente", respondió.

Sin embargo, ya ha confesado dónde se encuentra su nueva propiedad. En una reciente entrevista a Forbes, decía estar tranquila en el plano económico. "Al cien por cien. Para mí eso es la paz mental, porque seamos sinceros, el dinero da mucha tranquilidad y oportunidades. Ahora que lo tengo me siento muy afortunada, y puedo sacar provecho, por ejemplo, invirtiendo en una propiedad, aquí en España". En este sentido, bromeaba y decía que dentro de 10 años, "dios quiera que sea muy millonaria".

El próximo reto de Nathy Peluso podría estar en el cine

En la misma entrevista, confesaba ser workkaholic, es decir, adicta al trabajo: " Sí. [...] Si no estoy de gira, estoy preparando el siguiente proyecto, pero en algún momento tendré que parar ya por salud mental". Por eso, tiene nuevos retos de futuro. No quiere quedarse estancada, y probar en algo que tiene que ver mucho con su trayectoria académica antes de dar el salto a la música.

"Me encantaría hacer cine. He estudiado para ser actriz y no descarto el abrirme a esa tesitura y retarme a hacer un papel muy diferente de lo que soy. Me han llegado ya un montón de propuestas, pero quiero que el debut sea algo inolvidable", añadía en la entrevista de la versión española de la revista especializada en los negocios y las finanzas.