El patrimonio de Myke Towers y su colección de coches de lujo: de Lamborghini a Mercedes

Myke Towers (1994) ha pasado de rapear por las calles de su ciudad natal en Puerto Rico a convertirse en uno de los artistas más escuchados del planeta. Su camino no ha sido fácil y acude a El Hormiguero después de lanzar al mercado su quinto álbum de estudio para charlar con Pablo Motos sobre su trayectoria y sus nuevos retos. En la actualidad, su vida está marcada por el lujo, gana mucho dinero a través de las plataformas musicales y es un apasionado de los coches.

Dio los primeros pasos en la música como rapero y practicando freestyle en su país natal, Puerto Rico. Fue en 2014 cuando publica sus primeros temas y cambia su nombre artístico en homenaje al movimiento musical Young Kingz (reyes jóvenes). Comienza a darse a conocer como Myke (uniendo la 'Y' y la 'K') Towers, aunque su nombre real es Michael Torres.

En 2019 estalla el fenómeno Myke Towers en el panorama internacional y desde entonces ha colaborado con Farruko, Maluma, Quevedo o Becky G. Un año después alcanza el puesto número 1 en el Top Latin Albums durante 83 semanas con su primer álbum de estudios, Easy Money Baby. Además, fue nominado para los Premios Grammy Latinos como mejor álbum de música urbana

En 2021 publicó Lyke Mike, compuesto por 23 canciones, en homenaje a Michael Jordan. Y el pasado año, estrenó La vida es una, con colaboraciones de la talla de J Balvin, Ozuna o Daddy Yankee.

Gracias al tema Lala da la vuelta al mundo al viralizarse a través de millones de vídeos en las plataformas de TikTok y se coloca en las primeras posiciones de reproducciones en varios países. En su canal oficial de Youtube, el videoclip va camino de los 366 millones de reproducciones y está en el top 50 de vídeos musicales de la plataforma. Lo grabó en Jávea, junto a María Pedraza, en una mansión con vistas al Mediterráneo valorada en cinco millones de dólares.

Y en los últimos meses ha publicado otros dos trabajos. En noviembre, Vive la tuya... no la mía, Y en el mes de marzo, Cassette 01, junto al productor latino Ovy on the Drums (Daniel Oviedo). Un viaje al reguetón del pasado a través de seis canciones con la colaboración de Saiko, Ryan Castro y La Joaqui.

En los últimos años ha ganado una gran relevancia entre el público latino, pero también en EEUU. Tanto que el puertorriqueño realizó el espectáculo previo a la Super Bowl junto a Maluma y Christina Aguilera. El gran espectáculo del descanso lo protagonizó Usher.

La pasión por los coches de Myke Towers

Como la mayoría de los cantantes de reguetón, Myke Towers es un apasionado de las joyas, las grandes casas y los vehículos caros. Su patrimonio se estima en unos 10 millones de euros y hace gala de todos estos lujos a través de las redes sociales. En Instagram tiene más de 12 millones de seguidores y 3,4 en Tiktok.

El coche con el que más veces se ha dejado ver Myke Towers en un Lamborghini Urus, valorado en 280.000 dólares. Fue el primero que se compró cuando comenzó a triunfar en el mundo de la música.

Aunque es su favorito, no es el más caro de su garaje. Porque tiene un Mercedes Benz Clase G de color amarillo fluorescente que tiene un precio superior a los 300.000 dólares.

Además, ha compartido imágenes con un Jepp J-Wagon, un todoterreno mucho más económico, unos 35.000 dólares, que llama la atención porque Myke Towers lo utiliza para moverse por la ciudad.