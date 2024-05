A pesar de que los tiempos sufran tantos cambios constantemente, hay cosas que permanecen igual. Pozuelo de Alarcón continúa siendo el municipio con las mayores rentas medias por declarante. No obstante, este no es un factor popular en la comunidad, aunque hay rentas elevadas, no es el caso de todos. Así, Pozuelo representa altos niveles de desigualdad entre sus habitantes de acuerdo con los datos ofrecidos este lunes por el estudio de Renta personal de los municipios españoles y su distribución, años 2017 y 2018 realizado por Fedea.

¿Cuáles son los municipios con más dinero?

La encuesta analiza los datos de 1.207 municipios mayores de 5.000 habitantes. Entre ellos, de los 137 con más de 50.000 personas empadronadas, los municipios con mayores rentas respecto a los declarantes son: Pozuelo de Alarcón, que tuvo una renta un 30,85 más alta que el segundo, que es Boadilla del Monte. A este le siguen Alcobendas, Sant Cugat del Vallés, Majadahonda, Castelldefels, Madrid, Barcelona y San Sebastián de los Reyes. Este último estuvo 2,36 veces por debajo del primero, Pozuelo.

Desigualdad y comparación de la renta en 2018 y 2026

Los tres primeros de la lista, que además pertenecen a la Comunidad de Madrid, son también los que presentaron los índices más altos de desigualdad. Esta tuvo un aumento general en ambos años del 2,95% considerando los índices de Gini. Así, en 2018, en comparación con 2016 la renta media por declarante creció un 5,19% mientras que la renta por habitante subió un 10,17% pero también lo hizo la desigualdad, que se posicionó en un 0,9%.

Las ciudades más grandes y más caras

Del mismo modo, considerando las ciudades más grandes, las más ricas son Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia, Sevilla, e Las Palmas de Gran Canaria y Zaragoza, en ese orden. En estas, la renta media también ha incrementado con tasas de variación desde el 3,64% en Madrid a los 0,80% de Las Palmas de Gran Canaria.

Por otro lado, los municipios menos ricos son: El Ejido, Santa Lucía de Tirajana, Arona, Elda, Lorca, Torrevieja y Orihuela, Utrera y Motril agrupadas bajo el criterio de las menores rentas a las mayores de la lista, en ese orden.