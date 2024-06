"El que invierte en autoconsumo se está vacunando contra las oscilaciones de precios"

José Donoso cumple 12 años como director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). En abril de este año también fue elegido presidente del Comité de las Asociaciones Nacionales de SolarPower Europe y miembro de la junta directiva de la asociación europea. Previamente trabajó como desarrollador en Gamesa durante 11 años y fue director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), entre 1987 y 2001. Recibe a La Información un día después de la asamblea general de Unef y tras haber dormido apenas cuatro horas. Pone en valor la "travesía del desierto" que ha cruzado la energía solar fotovoltaica durante estos años con trabas como el impuesto al sol y saca pecho tras que en mayo haya liderado el 'mix' de generación por primera vez en la historia. Su apuesta es clara: energía solar fotovoltaica, autoconsumo y bioversidad.

Pregunta.- Unef se fundó en 2012 y desde entonces eres director general. ¿Cómo valoras estos años?

Respuesta.- Ha sido un viaje emocionante en el cual hemos estado acompañando e impulsando y siendo motor de cambio en el sector. Hemos pasado de una situación muy compleja en 2012 con una moratoria, recortes, una energía fotovoltaica muy cara con mala imagen a una situación en la que en mayo la fotovoltaica ha sido la primera tecnología de producción eléctrica en España. En este viaje, muy complicado, primero tuvimos que gestionar esa travesía del desierto de los primeros años, luchar contra la incomprensión de lo que podía aportar la energía fotovoltaica a nuestro país y después, en una segunda fase, acompañar en ese proceso de crecimiento para que se hiciera de la manera más eficiente posible. En este momento nos enfrentamos a paradojas como tener que hacer frente a algunas de las consecuencias positivas, como el tener una energía barata, y también con el tener un sistema de fijación de precios que no refleja los costes reales de la energía. Necesitamos un sistema de fijación de precios equilibrado que maximice el beneficio para los consumidores al tiempo que dé una señal para poder seguir el proceso inversor y culminar la transición ecológica. El almacenamiento para mí en una planta fotovoltaica es ya tan imprescindible como los paneles

P.- ¿Mantienes la misma ilusión del primer día?

R.- Por supuesto. Ilusión la misma del primer día. Ha sido muy gratificante ver que teníamos razón y que al mismo tiempo que luchamos contra la emergencia climática generamos una nueva oportunidad económica a nuestro país.. Todo esto es muy gratificante y la película no ha terminado. Además de completar la descarbonización del sector eléctrico y la concreción de las oportunidades industriales, tenemos otros retos tecnológicos y de innovación como construir las ciudades inteligentes, islas inteligentes, integrar la demanda...

P.- El camino ha sido emocionante, pero imagino que nada fácil. Hay una parte de la sociedad que se sigue oponiendo a la instalación de plantas solares en suelo.

R.- Hay movimientos que llamamos neonegacionistas. Personas o grupos que sin negar la realidad del cambio climático se oponen a la implementación de las medidas necesarias para combatirlo, por motivos económicos, de oportunismo político o falta de visión de las prioridades ambientales. Primero, por el desconocimiento de la realidad de nuestra plantas fotovoltaicas, que realmente si se hacen de una forma correcta como, por ejemplo, a través de nuestro sello de excelencia, es una oportunidad para la biodiversidad. Y, segundo, por intereses económicos competitivos por el uso del suelo, como pueden ser las macrogranjas, cazadores, instalaciones turísticas, etc. Son los que están agitando esa oposición unidos a partidos políticos tanto de extrema derecha como de extrema izquierda que han visto una posible bala electoral en esta oposición.

El impuesto de Aragón es un muy mal precedente

P.- Al menos parece que se impone la racionalidad y todo sigue su curso, ¿no?

R.- Lo que está sucediendo es que la realidad se va abriendo paso y cada vez se ve más claramente que lo que decíamos de que es una oportunidad para la bioversidad es verdad. Ahí están las pruebas y los estudios. Además, los efectos económicos positivos los ciudadanos los están viendo. Amazon ha anunciado 15.700 millones de inversión en Aragón motivada por el bajo coste de la energía eléctrica. Paradójicamente, al mismo tiempo de ese anuncio, Aragón aprobaba un impuesto a las plantas renovables, justificado por el impacto económico negativo de esas plantas, para paliar el agujero fiscal que se le había producido por la eliminación de otros impuestos. El impuesto de Aragón es un muy mal precedente. Las plantas del Recore ya sufrieron diferentes recortes en su día con el Gobierno del Partido Popular y ahora otra vez con un Gobierno del Partido Popular con Vox vuelven a sufrir un recorte. Recorte que al ser nuevamente retroactivo vuelve a traer a nuestro país el fantasma de la inseguridad jurídica y su elevación de la prima de riesgo correspondiente.

P.- En 2023 se instalaron casi 6.000 MW, ¿se va a cumplir el objetivo del PNIEC?

R.- Es factible si hacemos las cosas bien. Si evitamos tipo de comportamientos como el de Aragón, si no introducimos barreras administrativas como, por ejemplo, la definición hito para cumplir el acta de puesto de servicio, que supone un riesgo adicional para la financiación de los proyectos al no depender su cumplimiento exclusivamente del promotor, sino de los tiempos de la compañía distribuidora o Red Eléctrica. En autoconsumo ahora mismo la situación es más complicada. Hemos crecido muy fuertemente por dos motores, que fueron los altísimos precios de la energía más las subvenciones, pero ahora estos dos motores han desaparecido. Entonces la demanda de autoconsumo está bajando y si queremos cumplir objetivos hay que hacer nuevas medidas, que pasarían por eliminar barreras administrativas que todavía existes y desgravaciones fiscales. En particular, la exención del IVA para el residencial como sucede en Alemania, Holanda y el Reino Unido, y desgravaciones fiscales en el impuesto de sociedades para el industrial o comercial. También para estos estaría bien la libertad de amortización se extendiera por dos años más para que pudiera ser más interesante el autoconsumo.

P.- Las comunidades energéticas siguen siendo una asignatura pendiente.

R.- Sí. Se están comenzando a desarrollar pero hay mucho camino por recorrer. En nuestra asociación nos lo hemos planteado como un nuevo desafío y hemos decidido crear una sección específica y darle un sitio en nuestra junta directiva

P.- Hay una parte del sector que ha dado la voz de alarma asegurando que con los precios actuales de mercado la rentabilidad de las plantas fotovoltaicas está comprometida.

R.- Prever los precios de la energía es bastante difícil. Se ha visto claramente en la anterior crisis de precios muy altos, que ningún gabinete de estudios lo había previsto. No se puede tomar lo que ha pasado en los últimos tres meses, por un exceso de agua, como que esto va a ser norma a partir de ahora. De hecho, los mercados a futuro se mueven para final de año entre 60 y 80 euros/MWh. Ahora bien, lo que creo es que vamos a ver un mercado con muchos altibajos de precios. La clave está en que necesitamos más potencia fotovoltaica por razones de lucha contra el cambio climático y también por razones de soberanía nacional y económica.

Nuestro país tiene una oportunidad y no podemos perderla

P.- ¿Y cómo se debe trabajar?

R.- Lo que hay que hacer es tomar medidas positivas y no negativas, hay que seguir con el crecimiento y seguir siendo atractivos, con un precio razonable para los productores. Necesitamos acelerar el almacenamiento para que podamos llevar esas horas con precios tan bajos a otras horas del día y que los precios no sean tan bajos en las horas de producción solar. Pero, sobre todo, necesitamos tomarnos en serio la electrificación del resto de consumos energéticos y facilitar ese acceso de nuevas inversiones industriales y centros de datos. Insisto en mi mensaje, hay que hacer las cosas en positivo. Nuestro país tiene una oportunidad y no podemos perderla, no podemos seguir 'business as usual' (todo sigue igual). Hay que trabajar acelerando la electrificación, el almacenamiento y la producción de hidrógeno. No solo es un beneficio ambiental sino también económico. Nuestro país tiene una factura todos los años de importar hidrocarburos del orden de los 70.000 millones de euros y si nos lo ahorramos, es el equivalente a un ‘Next Generation’ cada año de dinero que se puede dedicar a desarrollo interno.

P.- En España la cadena de suministro fotovoltaica puede estar en torno al 70%, según Unef. ¿Está perdida la carrera de los paneles?

R.- Tenemos los componentes. Tenemos empresas que los fabrican. Nuestra asignatura pendiente es la producción de paneles. Necesitamos apoyar lo que ya tenemos y favorecer que se fabrique el resto. Nuestras empresas son muy competitivas y líderes a nivel mundial. No solo suministran al mercado nacional, sino que en el año 2022, último año para el cual disponemos de datos, se llevaron a cabo exportaciones por 4.900 millones de euros

P.- El autoconsumo no vive su mejor momento. ¿Qué mensaje trasladarías a la sociedad para que entienda que el autoconsumo no solo es bajar la factura de la luz y que tiene otras ventajas?

R.- Primero les doy un mensaje a nuestras empresas. En estos momentos el autoconsumo hay que venderlo bien. Hay que venderlo con otros productos y asociarlo, por ejemplo, al coche eléctrico o las bombas de calor. Lo que tiene que saber la persona que esté pensando en instalar autoconsumo es conocer bien los precios de la energía. La gente se deja llevar cuando se habla en un titular de que el precio de la energía es cero y se piensa que es gratis. Hay que pagar los peajes y los cargos y, además, el precio de la energía va oscilar. Lo que está haciendo el que invierte en autoconsumo es como vacunarse de las variaciones del mercado. Va a tener un precio que controla y que sabe cuál es y que no le va a subir. Ya no hay ayudas ‘Nex Generation’, pero hay desgravaciones fiscales sobre el IBI muy interesantes en muchos municipios. Además, si comparas la rentabilidad que va a dar esa inversión con el dinero en el banco lo más normal es que llegue a la conclusión de que su dinero esta mejor en su tejado que en el banco

El problema del autoconsumo ha sido desde el punto de vista de la gestión

P.- ¿Ha habido sobredimensionamiento en el autoconsumo?

R.- Ha habido un problema desde el punto de vista de la gestión. En algunos casos se ha podido confundir una situación coyuntural, por esos motores que decía anteriormente, con una situación estructural. Cuando se hacen unas previsiones en una situación coyuntural como si fuera estructural se puede confundir la estrategia la estrategia. Ahora el sector se está estabilizando y está llegando a una situación real, alineado con el mercado las cifras que teníamos antes de este movimiento coyuntural.

P.- ¿Habéis notado también un aumento del instrusismo?

R.- Este es un tema que nos ha preocupado desde el primer momento y por eso desde Unef hemos lanzado un sello de calidad, damos cursos de formación a los operadores de las empresas, les hacemos una auditoría de la calidad de los equipos que hacen y les hacemos unos exámenes para ver si son empresas de calidad. En este sentido, siempre me gusta dar un consejo a las personas. Vivimos en una sociedad de usar y tirar y hemos perdido el hábito de comprar cosas que nos pueden durar toda la vida. Una instalación fotovoltaica debería durarnos cerca de 25/30 años. Entonces cuando uno compra una cosa de usar y tirar el factor precio puede ser interesante, pero cuando compras algo que te tiene que durar 30 años tienes que mirar la calidad para que de verdad dure ese tiempo. Eso de que lo barato sale caro... Hay que fijarse en la calidad de los componentes, en las personas que lo van a instalar y pedir varios presupuestos.

P.- ¿Se siente Unef acompañada por la administración?

R.- Nos sentimos acompañados a nivel nacional y de algunas comunidades autónomas que están funcionando muy bien, como Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, pero en otras no tanto como es el caso de Aragón con la aprobación del impuesto o en otras con la utilización y la búsqueda de votos en las zonas rurales con restricciones al desarrollo fotovoltaico en zonas donde no hay ningún impacto. En general sí nos sentimos acompañados por la administración, pero en algunos territorios vemos que no se ha comprendido bien el potencial de la fotovoltaica y lo que esta aportando y aportará a la sociedad española

P.- ¿Qué mensaje mandarías a la sociedad sobre la fotovoltaica?

R.- Se ha demostrado, y lo estamos demostrando cada día, que la energía fotovoltaica es un auténtico factor de competitividad de la economía española. Como decía al principio de la entrevista, es un cisne verde. Una planta fotovoltaica produce en España unas 1.900/2.000 horas al año y el Alemania 800/850. Tenemos el territorio para aprovechar una economía de escala y Alemania no, y cuando digo Alemania digo todo el norte de Europa. El kilovatio hora en España nos debería salir a la mitad del precio que al norte de Europa. No podemos estropear esta oportunidad por criterios neonegacionistas, amparados en otros intereses económicos competitivos que se ocultan detrás, ni electoralistas. Los ciudadanos no nos lo perdonarían en el futuro. Lo que quiero transmitir es que estoy convencido de que estamos cambiando la historia económica de nuestro país. La fotovoltaica está siendo motor de cambio. Pero las cosas no se hacen solas y hay que acompañarlas. Nuestro sector también tiene su parte de responsabilidad en este acompañamiento, haciendo la cosas no bien sino de manera excelente.