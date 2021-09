Últimos días para conseguir la personalización de tu táper de Lékué gratis: ¿quieres descubrir cómo?

El táper es, sin ninguna duda, el aliado de septiembre. Con la vuelta al cole (¡y al trabajo!), nuestros menús caseros se adaptan al take away para que podamos disfrutar de comidas saludables y equilibradas allá donde vayamos. Así, además de contar con un buen surtido de táperes de cristal para almacenar todo lo cocinado con el batch cooking, necesitamos recipientes en los que llevar la comida con seguridad. Y es que, ¿quién no ha sufrido algún accidente con un táper que cerraba mal? Con los de Lékué te aseguramos que es imposible.

La conocida marca de gadgets culinarios cuenta con recipientes herméticos y compatibles con el microondas y el lavavajillas que, además, este septiembre pueden tener un toque único. Desde Lékué han lanzado una campaña, activa hasta el próximo 15 de septiembre, para que podamos personalizar sus táperes con nuestro nombre (¡o apodo, si así lo preferimos!), de forma gratuita. Solo tenemos que comprar el recipiente que necesitamos, ya sea el tipo plato, para snacks o las bebidas, y recibirlo en casa con la palabra o frase (hasta 18 caracteres) que tu elijas. ¿No crees que es la oportunidad perfecta para empezar septiembre con buen pie?

Uno de los más útiles y, por ello, muy a tener en cuenta de cara a septiembre, es el LunchBox To Go, un táper doble 100% hermético que acopla ambos compartimentos a la perfección para que transportarlo sea muy sencillo. Disponible en tres colores, pueden calentarse al microondas de manera segura, pues cuentan con una válvula superior; uno de los táperes tiene espacio para guardar los cubiertos; y se pueden lavar sin problemas en el lavavajillas. Además, ahora están disponibles por menos de 25 euros y la personalización gratuita (¡si lo compras antes del 15 de septiembre!).

LunchBox To Go. Lékué

A lo largo del día, fuera y dentro de casa, tampoco debería faltarnos una botella con la que poder hidratarnos correctamente hasta beber los litros de agua recomendados por los expertos. Y en Lékué tienen un modelo todoterreno que te va a encantar. Este isotermo reutilizable de 300 ml mantiene las bebidas frías durante 24 horas y calientes durante 8 horas e incluye un filtro para crear líquidos saborizados con frutas.

La botella isotérmica de 300ml. Lékué

