La solución viral para convertir tu horno en una freidora de aire o una tostadora

En España, la tendencia de las freidoras de aire está en auge. Estos aparatos han revolucionado las cocinas, permitiendo a los usuarios disfrutar de platos fritos, como patatas o croquetas, con mucho menos aceite y grasas.

Estos dispositivos utilizan la tecnología de circulación de aire caliente para freír los alimentos sin necesidad de aceite, o con una cantidad mínima, ofreciendo una alternativa más saludable a las frituras tradicionales. Las redes sociales se han incendiado ante la posibilidad de convertir el horno de nuestra casa en una freidora de aire o una tostadora. ¿En qué consiste este método?

Cómo convertir el horno en una freidora de aire



Rejilla de horno. iStockphoto

Las freidoras de aire han ganado popularidad en los últimos tiempos en España, gracias a su capacidad para cocinar alimentos de una manera más saludable. Ante la posibilidad de convertir el horno de nuestra casa en una freidora de aire o una tostadora, los usuarios de redes sociales no dan crédito, pero lo cierto es que es un método muy básico. De hecho, no sabemos cómo no se nos había ocurrido antes.

Con este sistema, nos ahorraremos tener que comprar una airfryer nueva. Muchas veces tenemos la solución delante de nosotros y no nos damos cuenta. Hasta que alguien lo sube a redes y se hace viral.

Muchos hornos tienen tanto un ajuste de convección como una opción convencional. La primera imita el método del sistema de una freidora de aire. Para una mejor circulación del aire y resultados crujientes, se recomienda usar una rejilla y colocar los alimentos sobre ella. Además, es importante adaptar la receta bajando la temperatura con la que normalmente cocinarías en el horno para evitar que los alimentos se quemen. Este método no sustituye completamente a una freidora de aire, sobre todo a nivel de gasto energético, pero puede ser una buena alternativa para un resultado más saludable.

El creador de contenido francés @calisurtiktok, muestra en este vídeo cómo cocinar los alimentos como si fuera una freidora de aire. Colocando el alimento en la rejilla y, debajo, la bandeja para que caiga el jugo y se cocine con el propio vapor. Además, el tiktoker también muestra cómo se pueden hacer tostadas aprovechando las rendijas de la bandeja de horno o incluso para hacer muslitos de pollo.

