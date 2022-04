Qué es la pineberry, las fresas blancas con sabor a piña que triunfan en redes

¿Cuántas veces vemos en redes sociales frutas exóticas que no sabemos muy bien qué son ni a qué saben pero que no podemos parar de mirar hipnotizados? Pitahaya, yaca, pineberry... Nombres que leemos y de los que más tarde no nos acordamos a pesar de que la imagen de estos frutos se nos quede bien guardada en la memoria.

Seguro que alguna vez te han aparecido por redes sociales unas fresas blancas con petitas rojas que no terminas de ubicar ni en nombre, ni en sabor ni en lugar de origen. Bien, pues se trata de pineberry, un tipo de fruta que ya se cultiva en nuestro país.

Entre la piña y la fresa

Como su propio nombre indica, se trata de un híbrido entre la piña (pinneaple) y la fresa (strawberry) también conocida como fresones blancos, que se cultiva tradicionalmente en Chile y en algunas zonas de Estados Unidos.

En los fresones normales, es el Fra a1 el que se encarga de dar el color rojizo a la fruta en las últimas etapas del proceso de maduración, pero en el caso de los fresones blancos, este componente o no existe o se encuentra en un porcentaje muy pequeño, por lo que el fruto es de color blanco o ligeramente rosado.

El fresón blanco es bastante menos común que el fresón tradicional, ya que las plantas son menos productivas, y como era de esperar, su precio es bastante superior, pudiendo llegar a costar hasta 10 dólares la unidad.

Además de su aspecto, que nos despierta la curiosidad, los fresones blancos también tienen otras ventajas como que no producen alergia como sí lo hacen los fresones rojos tradicionales. Esto se debe a que la proteína encargada de darle color al fruto es la misma que termina provocando alergía.