Todo lo que necesitas saber para reconocer estas fiestas el Roscón de Reyes de 'nata, nata'

Puedes ser de los que los ames o de los que los odies, pero lo cierto es que la época del Roscón de Reyes, ya está aquí. Con diferentes rellenos, con diferentes glaseados, masa para todos los gustos... Roscones de Reyes hay muchos, pero el auténtico, el de toda la vida es el de nata nata.

No es oro todo lo que reluce, o en esta ocasión, no es nata todo lo que reluce. El Ministerio de Consumo advierte que es muy común encontrarnos roscones de Reyes donde la nata en realidad no es nata, sino un mix de grasas vegetales.

Si eres un auténtico as de la cocina seguramente sepas reconocer la autenticidad de un producto a millas náuticas de distancia, pero lo cierto es que es más fácil de lo que creemos que nos terminen metiendo gato por libre. Por ello, desde el ministerio nos enseñan algunas premisas a tener en cuenta para reconocer el auténtico roscón de nata.

Todo lo que necesitas saber para reconocer estas fiestas el #RoscónDeReyes de 'nata, nata' 🙃 pic.twitter.com/wcfH9gCurs — Ministerio de Consumo (@consumogob) December 20, 2021

La importancia de saber leer la etiqueta

Podríamos decir, que para saber qué es lo que estamos comiendo, es tan sencillo como saber leer la etiqueta, pero todo tiene su aquel. ¿Qué es lo que debemos buscar en la etiqueta para confirmar que estamos ante un roscón de auténtica nata?

Bien, pues lo primero que debemos tener en cuenta es el porcentaje de nata. Para comprobar que nuestro roscón es de "nata nata" en la etiqueta debe aparecer este ingrediente como el único del relleno, y se mostrará como un porcentaje total del roscón.

El segundo requisito para cerciorarnos de que estamos ante un roscón de auténtica nata es comprobar que esté hecho con leche de vaca. Es posible que lleve además aditivos, conservantes, azúcares o estabilizantes, pero la leche debe ser de vaca.

La tercera y última prueba para comprobar que estamos ante un auténtico roscón de nata es asegurarnos que en los ingredientes no hay grasas vegetales como aceite palma o de coco, porque en este caso no estaríamos ante un roscón de nata, sino ante un relleno a base de grasas vegetales.