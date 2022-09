Menos de 80 euros (¡en vez de 113!) para conseguir una de las freidoras sin aceite más populares del mercado

La forma que tenemos de cocinar, cuando llega septiembre, cambia por completo. Necesitamos confeccionar menús que sean equilibrados y saludables, que aguanten bien en la nevera (¡y en táper!) desde el domingo de batch cooking hasta el día de la semana en el que los disfrutemos y que, además, sean rápidos de cocinar para no perder demasiado tiempo entre fogones. Una serie de premisas que no siempre nos resultan fáciles de cumplir porque en casa no contamos con todas las herramientas necesarias, ya sean recipientes herméticos y de silicona o pequeños electrodomésticos que aligeren los minutos que le dedicamos a dicha tarea. Pero, en plena cuesta de septiembre, ¿a quién le viene bien realizar una inversión de esta índole?

Puede que a ti, sobre todo si hace tiempo que estás detrás de una buena freidora sin aceite pero, hasta ahora, no te habías animado a comprarla por el precio. Y es que, hoy, uno de los modelos más modernos y populares de la marca española Cecotec, el Cecofry Full Inox 5500, tiene una rebaja del 29% que logra que su precio final no supere los 80 euros. ¡Como lo lees! Esta freidora familiar puede ser tuya 30 euros más barata de lo habitual para que la inversión sea aún mejor. ¿Listos para sacarle partido?

Cecofry Full Inox 5500. Amazon

La inversión en este modelo merece la pena por todas las prestaciones que nos ofrece a cambio, desde su ayuda para saborear recetas deliciosas con menos dosis de calorías hasta su gran capacidad para cocinar para todos los comensales a la vez. De hecho, basta una solo cucharada de aceite para que este modelo cocina ingredientes como patatas fritas, calamares y hasta pollos asados con menos cantidad de grasa. Esto es posible gracias a su tecnología de aire caliente PerfectCook, que distribuye el aire de forma homogénea para que todos los alimentos se cocinen de manera uniforme.

Este modelo ofrece ocho modos de cocinado preconfigurado para que no tengamos que preocuparnos ni de establecer temperaturas ni tiempos, pero también nos permite ajustarlos de forma manual para que podamos darle el toque que más nos gusta a cada alimento. Así, se pueden ajustar entre 80 y 200 grados. Su diseño es otro de los puntos a favor para incluirla en nuestra cocina, puesto que, pese a su capacidad de 5,5 litros, que permite preparar grandes cantidades a la vez, ofrece un diseño compacto que se adapta a cualquier rincón en la cocina.

