Máquinas y cafés para iniciarse en el fenómeno Vertuo de Nespresso

Vertuo, la nueva tecnología de Nespresso para reinventar el café, se está convirtiendo en todo un éxito. Lo que empezó siendo una apuesta arriesgada, un concepto completamente nuevo, no ha dejado de ganar seguidores entregados y ya son muchos los que buscan un código promocional Nespresso para conseguir una máquina Vertuo con un precio más reducido.

El juego que ofrecen los cinco tamaños de taza que ofrece Vertuo para disfrutar de un café Nespresso distinto en cada momento del día, la generosa cantidad de crema que proporcionan sus cafés Nespresso y el sabor auténtico que consigue esta nueva tecnología han ganado el corazón de los amantes tanto del café más puro como de las versiones más creativas.

Nuevas máquinas para una tecnología rompedora

El sistema Nespresso Vertuo es completamente nuevo y también lo son las máquinas que lo hacen posible. Utilizan la tecnología Centrifusion que une la fuerza centrífuga y la infusión para crear el café de una forma diferente. Las cápsulas se leen, además, con un código de barras para generar el tamaño y la intensidad perfecta para cada tipo de café.

La abundante crema, con una textura suave y ligera, es uno de los atractivos de los cafés Vertuo. Nespresso

Nespresso ha desarrollado una amplia gama de cafeteras Vertuo: Next, Next Deluxe, Next Premium, Plus y Plus Deluxe C y D. De esta variedad, hemos destacado las más interesantes.

Cafetera Vertuo 'Next Premium Classic Black'

La cafetera Next Premium Classic Black tiene un diseño muy elegante y permite preparar la variedad Carafe. Nespresso

Una fantástica máquina tanto por su diseño como por sus prestaciones. Tiene una imagen realmente atractiva y está fabricada en un 54% con plásticos reciclados. La cafetera Next Premium está lista en apenas 30 segundos, tiene apagado automático y se conecta vía wifi o bluetooth para actualizarse.

El depósito de agua es de 1,1 l y el de cápsulas usadas tiene capacidad para diez piezas. Permite utilizar las cápsulas de la variedad Carafe con 535 ml de café. Con la compra conjunta de 150 cápsulas se pueden ahorrar 90€ en su precio y conseguirla por solo 89,90€.

Cafetera Vertuo 'Plus Deluxe Black'

La Plus Deluxe es una cafetera muy completa y atractiva que ofrece grandes resultados. Nespresso

Todo son comodidades con la máquina Vertuo Plus Deluxe Black. El cierre electrónico permite llevar a cabo todo el proceso de obtener el café pulsando solo dos botones: uno para cerrar la cápsula y el otro para obtener el café. El depósito de agua es movible para colocarlo en el lugar que más te convenga en cada ocasión y la máquina tiene una excepcional potencia de 1.260 W.

El precio se queda en 109,90€ con el descuento de 90€ por la compra de 150 cápsulas.

Cafetera Vertuo 'Plus White'

Plus White es una máquina es una cafetera muy práctica que permite conseguir diferentes tipos de cafés. Nespresso

Esta cafetera Plus White es una cafetera elegante y eficiente que se calienta en apenas 20 segundos y que ofrece toda la versatilidad del sistema Vertuo con los diferentes tamaños y tipos de café. También tiene apertura y cierre electrónico para las cápsulas y las expulsa automáticamente. El soporte para las tazas es ajustable y el depósito de agua tiene una capacidad de 1,1 l.

Con el mismo ahorro que el resto de máquinas con la compra de cápsulas tiene un precio de 89,90€.

Una gran variedad de cafés para elegir

Vertuo cuenta con una gran cantidad de cápsulas para poder elegir el mejor café en cada ocasión y con diferentes líneas en las que se pueden encontrar los cafés con los diferentes tamaños, cada uno con el que le corresponde.

Espressos

Los Espressos para Vertuo son intensos, con características muy diferentes, pero todos con el mismo tamaño de 40 ml y la intensidad, el cuerpo y el sabor cómo características que los definen.

Double Espresso

El tamaño sube a los 80 ml para disfrutar aún más del placer de un espresso y saborearlo más largo.

En Vertuo se puede encontrar una amplia variedad de cafés para acompañar a los diferentes tamaños. Nespresso

Gran Lungo

Para los que prefieren un café más largo, Gran Lungo es la opción correcta con sus variedades con 150 ml. Se pueden encontrar opciones con mayor o menor intensidad y distinta procedencia.

Mug

Si lo tuyo son las tazas grandes de café mientras estudias o trabajas, las variedades Mug te ofrecen 230 ml de café con mucha crema y opciones más dulces y equilibradas o cafés más intensos.

Cada cápsula se ajusta a un tamaño y tipo de café diferente para conseguir el mejor resultado. Nespresso

Carafe

Esta variedad solo se puede preparar con la máquina Next y permite conseguir con una cápsula 535 ml de café porque solo está para este tamaño. Si necesitas café en abundancia, Carafe te lo dará con solo apretar un botón.

Barista Creations

Aquí encontrarás las cápsulas perfectas para liberar tu creatividad preparando cafés. Hay diferentes tamaños y muchas opciones con sabores a caramelo o avellana o para preparar con leche.

Master Origins

Al igual que sucede con las cápsulas originales, las Masters Origins recogen cafés de diferentes partes del mundo elaborados con técnicas tradicionales y muy diferentes entre sí. Se pueden encontrar cápsulas con distintos tamaños y merece la pena probarlos todos.

Este es el nuevo mundo del café que está abriendo Vertuo y al que ya se han apuntado miles de amantes del café. Es un buen momento para probarlo.