Ha pasado más de un año desde que se estrenara la tercera temporada de You, la polémica serie de Netflix protagonizada por Penn Badgley que ahonda en la mente, los deseos y el comportamiento de un acosador. Después de su sorprendente y alocado final, los guionistas trasladan la acción a Europa, donde Joe deberá volver a cambiar su identidad (ahora se llamará Jonathan) para dejar atrás su pasado californiano.

Efectivamente, Love (Victoria Pedretti) está muerta (al menos en principio, nunca se sabe con esta serie), y el protagonista debe huir de California tras asesinarla y fingir su propia muerte, dejando atrás a su hijo. Esta vez, la nueva aventura será en Londres, hasta donde llegará Joe persiguiendo a Marienne (Tati Gabrielle), la bibliotecaria con la que se obsesionó en Los Ángeles.

La cuarta temporada de You estará dividida en dos entregas de episodios que se estrenan el 9 de febrero y el 9 de marzo, respectivamente. Para hacer más amena la espera te recordamos cómo acabo la última temporada y lo que necesitas saber antes de adentrarte en el nuevo misterio londinense, donde esta vez Joe será “el acosador acosado”. Contiene SPOILERS de la tercera temporada.

Joe, Love, Henry y la vida en Madre Linda

Muy atrás quedó ese momento en el que Joe y Love, junto a su recién nacido hijo Henry, se mudaban a Madre Linda, un barrio a las afueras de Los Ángeles en el que se dispusieron a comenzar una nueva vida, pero en el que pronto se disparó de nuevo el instinto asesino de ambos (para el que, preventivamente, ya habían construido una nueva jaula en el sótano).

Primero, Joe se obsesiona con su vecina Natalie (Michaela McManus) a la que Love, muerta de celos, asesina. Paradójicamente, Love tiene su propio affaire con Theo (Dylan Arnold), el hijo del esposo de Natalie. Una locura. Cuando el joven lo descubre casi acaba muerto, y lo mismo ocurre con los vecinos influencers de los protagonistas, Sherry (Shalita Grant) y Cary (Travis Van Winkle) Conrad.

La temporada tres acabó de una forma alocada y trepidante. Love, a sabiendas de que Joe planea abandonarla para huir con su reciente obsesión, Marienne, intenta asesinarle con veneno de acónito, no sin antes advertir a la bibliotecaria de la verdadera naturaleza de su amante. Lo que no sabe es que Joe llevaba tiempo sospechando de ella y observándole cultivar esta planta.

'You': final de la temporada 3 Cinemanía

El protagonista se adelanta a su mujer y se inyecta adrenalina de Cary, por lo que sobrevive y asesina a Love con el mismo método. Después, se corta los dedos del pie para dejar su ADN por la casa y la quema, para así fingir su propia muerte junto a la de ella. Después, parte en busca de Marienne no sin antes dejar a buen recaudo al pequeño Henry con su compañero de trabajo Dante (Ben Mehl) y su esposo Lansing (Noel Arthur).

Nuevo continente, nueva obsesión

Como ya vimos en los momentos finales de la tercera temporada Joe, consciente de que Marienne quería comenzar una nueva vida en París junto a su hija, la sigue hasta la ciudad europea, buscándola desesperadamente. Sin embargo, los tráilers y avances nos muestran que será en Londres donde tendrá lugar el grosso de la acción de la cuarta temporada.

Allí, Joe comenzará una nueva vida como profesor de literatura en la que, como otras veces, intentará dejar atrás sus atrocidades del pasado y el impulso asesino que le posee. Pronto se verá rodeado por una pandilla de “niños ricos” liderada por Lukas Gage (Euphoria, The White Lotus), quien sacará al protagonista de sus casillas y en seguida se convertirá en su nueva némesis.

Penn Badgley y Lukas Gage en 'You' Netflix

En los avances también hemos podido comprobar que, efectivamente, el personaje de Marienne (con un nuevo look) volverá a aparecer en la serie, pero Joe también tendrá otra nueva obsesión (para variar): Kate (Charlotte Ritchie), una directora de una galería de arte que se lo va a poner difícil al protagonista, pues no va a confiar en él desde un principio.

Joe, por primera vez acosado

Que Joe se mude y se enamore de nuevo no es una novedad en You, sin embargo, algo más va a pasar en esta cuarta temporada, y es que el protagonista no va a ser el único asesino en la ciudad londinense: un criminal empezará a cobrarse la vida de diferentes miembros de la pandilla de jóvenes ricos de la que se rodea, y parece que le conoce bien, pues empezará a mandarle mensajes llamándole por su nombre real.

"Me escapé de todo esto, pero uno de ustedes me está observando. Uno de ustedes se esconde a simple vista. Entonces, ¿quién es usted?”, expresa Joe, angustiado. Por primera vez, el personaje de Penn Badgley Será perseguido, acosado y amenazado, en un giro de guion muy interesante por parte de los showrunners de la ficción. ¿Quién podrá estar detrás? ¿Quizá alguno de los personajes que ya conocemos, o incluso que creemos muertos?

Joe tendrá que hacer de detective y rastrear e investigar estos mensajes y muertes, con un enemigo en la sombra que no se lo pondrá nada fácil. Por el camino, por supuesto, se reencontrará con Marienne, se obsesionará de nuevo y nos seguirá haciendo partícipes de cada pensamiento y ocurrencia que tenga, muchas veces plagados de humor o de buenas intenciones.

Penn Badgley y Amy Leigh Hickman en 'You' Netflix

Entre las nuevas caras de la cuarta temporada, además de los ya mencionados, podremos ver a Amy Leigh Hickman, Tilly Keeper, Ed Speleers, Sean Pertwee, Stephen Hagan, Adam James, Ben Wiggins, Allison Pargeter, Eve Austin, Dario Coates y Ozioma Whenu.

Basada en la saga de novelas de Caroline Kepnes, You es esa serie que después de tres temporadas sigue causando polémica ya que empatiza con su perturbador protagonista, nos coloca en su visión subjetiva y le hace parecer agradable, pese a sus prácticas acosadoras y asesinas. Tanto Penn Badgley como los creadores han expresado en varias ocasiones su deseo de que la audiencia no romantice al personaje de Joe, pero es verdad que la ficción de Netflix es un buen ejemplo de suspense, giros de guion y puntos de locura y humor negro.

Veremos si su elevado nivel consigue mantenerse en esta cuarta temporada, tras repetir y agotar varios recursos dramáticos. Recuerda: su primera mitad se estrena el jueves 9 de febrero.