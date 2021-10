De qué te suena Michaela McManus, la nueva obsesión de Joe en 'You' 3T

You ha vuelto a Netflix con su tercera temporada y muchos cambios en la vida de Will/Joe (Penn Badgley) y Love (Victoria Pedretti): ahora tienen un bebé, Henry, y se han mudado de Los Ángeles a San Francisco para empezar de cero. Sin embargo, hay cosas que nunca cambian, como los instintos más primarios de ambos. Sin ir más lejos, el protagonista volverá a la senda del acoso y la obsesión enfermiza.

¿Su nuevo objeto de deseo? Natalie, su vecina en el exclusivo barrio residencial en el que Joe y Love viven ahora. Se trata de una agente inmobiliaria con el clásico marido con una puntera empresa de seguridad que nunca está en casa. Sin entrar en grandes spoilers (quienes han visto la serie lo entenderán), basta con saber que Natalie vuelve a despertar los peores impulsos de Joe (la espía, fantasea con ella, le roba las bragas) y de Love...

De 'One Tree Hill' a 'You'

Muchos de los que hayáis conocido al personaje os habréis preguntado por qué os suena tanto Michaela McManus (Rhode Island, 1983), la actriz que le da vida. Es muy probable que la hayáis visto en algunas de vuestras series favoritas. Arrancó a los 23 años en la actuación y en 2008 fichó por una de las ficciones adolescentes del momento: One Tree Hill.

'One Tree Hill' Cinemanía | Fred Norris

En la serie de los hermanos Scott daría vida a Lindsey Strauss, una editora que se enamoraba de Lucas (Chad Michael Murray), con el que llegaba a prometerse y hasta pisar el altar. Sin embargo, el amor entre el protagonista y Peyton (Hilarie Burton) podía más y Lindsey terminaba regresando sola a Nueva York.

Otro de sus papeles más recordados en televisión ha sido el de Kim Greylek, ayudante de fiscal de distrito en Ley y orden: Unidad de víctimas especiales (2008-2009). Aunque un año más tarde volvería al género juvenil para sumarse a otro éxito: Crónicas vampíricas. En la serie, daba vida a Jules, una mujer lobo, amiga de Mason Lockwood (Taylor Kinney) en Florida y aliada de Tyler (Michael Trevino).

'Crónicas vampíricas' Cinemanía

En los años posteriores, volvió a la pequeña pantalla en Awake (2012), un thriller entre dimensiones paralelas protagonizado por Jason Isaacs; y Terapia de choque (2012-2013), de Craig Shapiro. Sin embargo, las series que más destacan entre sus últimos proyectos son Aquarius (2015-2016), en la que dio vida a Grace Karn, y The Village (2019), creada por Mike Daniels (Hijos de la anarquía).

Aunque sus apariciones en gran pantalla son más escasas y menos reconocibles, ha protagonizado TV movies como el drama romántico Encuentra el amor en Valentine (2016) y ha salido en Territorio Grizzly (2015), protagonizada por James Marsden, Piper Pearbo y Billy Bob Thornton. El año pasado la pudimos ver en la terrorífica El misterio de Block Island.

La tercera temporada de You ha sido el último proyecto en el que ha participado y, de momento, no tiene nuevos proyectos en el horizonte. Eso sí, mejor no perder de vista a una de las actrices más prolíficas de la pequeña pantalla norteamericana, seguro que pronto nos reencontraremos con ella.

