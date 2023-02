'You' | Análisis de la temporada 4, parte 1: el acosador, convertido en detective

Después del impactante y caótico final de su tercera temporada, la plataforma de streaming vuelve con una nueva entrega de una de sus series estrellas: You, que por primera vez dividirá en dos tandas el estreno de sus episodios. Los cinco primeros se estrenan el 9 de febrero, mientras que los cinco últimos lo harán el 9 de marzo.

La ficción traslada a su protagonista, Joe Goldberg (Penn Badgley) a Londres, donde se verá rodeado de un grupo de jóvenes ricos a los que un misterioso asesino en serie empezará a matar, uno por uno, para llamar su atención. Por primera vez, y aunque el protagonista se vuelva a sentir atraído por una mujer, You se centrará en sus habilidades como detective para tratar de encontrar al criminal entre el círculo más cercano de su nueva vida.

Los primeros cinco capítulos tienen sus altos y sus bajos, con momentos muy entretenidos y otros que pasan sin demasiado interés. ¿Ha perdido You su efecto sorpresa y el toque personal que la hacía única, o ha conseguido renovarse a sí misma? ¿Conseguirá sorprender con su segunda parte? Analizamos los primeros episodios de esta cuarta temporada, como siempre con SPOILERS.

El asesino de ricos

Greg Berlanti y Sara Gamblle, creadores de You en 2018, no han querido volver a caer en una narrativa repetitiva en la que su protagonista se muda a una nueva ciudad y encuentra a una chica con la que obsesionarse como ya hicieron con sus primeras tres temporadas.

En lugar de eso, y después de haber explorado ya diferentes y variados recursos narrativos, los showrunners convierten a Joe, el acosador, en acosado. Un giro de guion bien pensado, pues aunque en la temporada pasada Love (Victoria Pedretti) le pusiera contra las cuerdas, es la primera vez que el protagonista se enfrenta a una amenaza desconocida.

Penn Badgley en 'You', temporada 4 Cinemanía

El ahora profesor de Literatura, que se hace llamar Jonathan Moore, se ve envuelto en los crímenes de Malcom (Stephen Hagan), Simon (Aidan Cheng) y Gemma (Eve Austin), de los que su nuevo enemigo en la sombra pretende hacerle responsable. Por primera vez el “You” nombrado por Joe será el ente que le acosa, y no el objeto de su acoso, y será alguien que descubra su verdadera identidad y le acorrale amenazándole con exponerla públicamente.

El llamado “Asesino de ricos” de Londres acaba con la vida de personajes despreciables y egoístas, ellos niños ricos que se creen superiores al resto y que juegan con los demás a su antojo pero que, al fin y al cabo, no merecen la muerte. Como si de una novela de Sherlock Holmes o Agatha Christie se tratase, y aconsejado por su estudiante Nadia (Amy-Leigh Hickman), Joe Goldberg deberá resolver los crímenes incluso ocupándose de algún cadáver, como en sus viejos tiempos.

Kate, inaccesible y única

Pese al giro detectivesco que ha tomado la ficción, You sigue siendo una serie de amor y obsesión enfermiza, y eso es algo que Joe, por mucho que lo intente, no puede evitar. En este caso, y tras olvidarse la serie bastante rápido de Marienne (Tati Gabriele), la atención femenina se centra en Kate (Charlotte Ritchie), un personaje con muchísimas aristas y la más fría e impenetrable de todas las mujeres que You nos ha presentado hasta ahora.

Charlotte Ritchie como Kate en 'You', temporada 4 Cinemanía

La niña rica disfrazada de trabajadora en una galería de arte es una joven que tiene muchas cosas en común con Joe, como el pasado doloroso y la familia de la que reniega. Aunque siempre sospeche de él e intente apartarle en numerosas ocasiones, ambos se ven irremediablemente atraídos por el otro y lo que empieza como un juego de seducción acaba en un principio de enamoramiento que seguramente veremos desarrollarse en la segunda parte de la temporada.

Por otro lado, la serie sigue utilizando como recurso constante la voz en off (ágil, elocuente y divertida) de los pensamientos de Joe, que nos ayuda a ponernos en su lugar y a humanizarlo aún más en esta cuarta temporada, ya que no es el causante de múltiples asesinatos, deja marchar a Marienne, protege a Kate e incluso salva la vida a Roald (Ben Wiggins) horas después de que este intentara matarle. ¿Se estará produciendo un cambio real en el protagonista, o es imposible esconder su instinto asesino?

El final es el principio

Si alguien sospechó que Rhys Montrose (Ed Speelers), el escritor candidato a alcalde de Londres con orígenes humildes y que tan bien conectó con Joe desde su primer encuentro, era el asesino, estaba en lo cierto. Ni Roald, ni Adam (Lukas Cage), ni lady Phoebe (Tilly Kaper), sino este joven, quien parece querer colaborar con Joe o incluso rivalizar en este juego de eliminar a los miembros de las clases más altas de la ciudad que siempre han humillado y maltratado al resto.

Ed Speelers como Rhys en 'You', temporada 4 Cinemanía

Un final que puede ser predecible (teniendo en cuenta que tras tres muertos las posibilidades se reducían), y que resulta bastante triste, pues el personaje más “simpático” que se nos había presentado esta cuarta temporada acaba siendo el asesino en serie. Una vez más You vuelve a hacer hincapié en esa dualidad en la que, como su protagonista, los personajes más agradables y con los que más podemos empatizar esconden dentro de ellos una gran oscuridad.

Los últimos minutos del episodio 5 nos informan de que Rhys ha presentado su candidatura a la alcaldía de Londres, mientras que Joe ha escapado del sótano de la mansión Hampsbridge y no piensa dejar que el escritor se salga con la suya, pues piensa pararle los pies a toda costa. Por el camino, veremos qué hace con Kate, a la que (sorprendentemente) continúa rechazando una y otra vez después de sus acercamientos por miedo a hacerle daño.

Conclusión... por ahora

Los cinco primeros episodios de la cuarta temporada de You funcionan gracias a su nuevo giro con el cambio de rol de su protagonista, pero se echa de menos un clímax más grande (imposible olvidar los de la segunda y tercera temporada) pese a mantener su esencia y seguir ofreciéndonos a un Joe en estado puro con sus miedos, sus pasiones y sus problemas del día a día de asesino-detective.

La serie ha sabido cómo mantener la atención y aunque se echa de menos a personajes como Love, dependerá del final y de la resolución que le den si esta ficción de suspense de Netflix consigue seguir manteniéndose en lo más alto. Ojalá nos tenga reservado un final sorprendente y explosivo que no podamos olvidar. Los cinco últimos episodios se estrenarán el próximo 9 de marzo.