Ya puedes ver uno de los cortos de la tercera temporada de ‘Love, Death + Robots’

Al final no importa que la segunda temporada mostrara ciertos síntomas de agotamiento: la apuesta de Love, Death + Robots es demasiado atractiva, y los amantes de la animación en todas sus formas tienen una cita inexcusable este 20 de mayo. Netflix incorporará a su catálogo entonces el Volumen 3 de Love, Death + Robots, antología animada sobre ciencia ficción, violencia, distopía, humor negro y lo que le eches, que cuenta como principales impulsores con Tim Miller y David Fincher. Este último, además, estrenará por fin un cortometraje propio, cuyo guion firma Andrew Kevin Walker: el mismo que escribió Seven y que prepara con Fincher un futuro thriller para Netflix, The Killer.

Otro de los grandes alicientes de esta tercera temporada es que Alberto Mielgo volverá a firmar un episodio, luego de que La testigo disparara la fama de su nombre a nivel internacional y de que haya ganado un Oscar por El limpiaparabrisas. Su título es Jíbaro, pero no es al que Netflix ha recurrido para que el público vaya abriendo boca: esto es, para lanzar uno de los episodios online antes del estreno de la nueva temporada. Ya hay, pues, un corto disponible en YouTube, y este no es otro que Tres robots: Estrategias de escape. La elección tiene sentido, pues se trata de la primera secuela directa que irrumpe en el proyecto, dando continuidad a uno de los cortos más queridos por los fans, Tres robots.

Dicho corto, en el Volumen 1, nos mostraba a tres simpáticos robots explorando los restos de la civilización humana, lanzando agudas reflexiones sobre nuestra especie que se expandirán en la tercera temporada. Tres robots: Estrategias de escape vuelve a partir de una historia de John Scalzi, y puedes verlo bajo estas líneas:

