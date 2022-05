'Love, Death + Robots Vol. 3': guía de episodios y directores, de David Fincher a Alberto Mielgo

David Fincher debuta en la dirección de animación, Alberto Mielgo vuelve después de ganar el Oscar por El limpiaparabrisas, Tim Miller adapta un relato de Bruce Sterling... Hay muchos alicientes en Death, Love + Robots Vol. 3, la tercera entrega de la antología de historias animadas sobre robots, androides e inteligencias artificiales producida por Miller y Fincher para Netflix.

Como en anteriores ocasiones, los episodios de esta tercera temporada suponen la ocasión de poner de relieve el talento de animadores y escritores de ciencia-ficción de primera categoría. A pesar de los signos de agotamiento que se pudieron percibir en la segunda temporada, confiamos en que los nueve episodios del Vol. 3 dejen un buen sabor de boca; con regusto metálico, por supuesto.

Para que puedas orientarte bien en el material de Death, Love + Robots Vol. 3, que Netflix estrena de golpe, aquí tienes una guía de episodios con los autores y sinopsis de cada corto, cuyas primeras imágenes puedes ver en el tráiler de arriba.

'Tres robots: Estrategias de escape'

Secuela del corto Tres robots de la primera temporada de la antología, en esta ocasión con Patrick Osborne (ganador del Oscar por Buenas migas) en la dirección, de nuevo con el aclamado novelista John Scalzi al guion. Los tres robots titulares estudian las estrategias de supervivencia empleadas por los humanos antes de su extinción.

'Mal viaje'

El debut de David Fincher en la animación tiene aroma a salitre y cuenta con un viejo colaborador: Andrew Kevin Walker, el guionista de Seven. Su guion se inspira en una historia del escritor inglés Neal Asher, quien ya firmó el episodio Snow in the Desert, uno de los mejores valorados del segundo volumen, y aquí cuenta la historia de un buque de cazadores de tiburones se enfrenta a una descomunal criatura crustácea. Es uno de los dos cortos de Blur Studio en este volumen.

'El propio pulso de la máquina'

Este premiado relato de Michael Swanwick sobre una astronauta atrapada en una de las lunas de Júpiter ha sido dirigido por la animadora Emily Dean como un claro homenaje al legado artístico de Moebius.

'La noche de los minimuertos'

Un fin del mundo con zombies, escenas de destrucción que van de lo íntimo a la escala planetaria y nunca deja de lado el humor socarrón, a cargo de los directores Robert Bisi y Andy Lyon.

'Equipo mortal'

Jennifer Yuh Nelson, la directora de Kung Fu Panda 2, regresa a la serie después de su participación en la segunda temporada. En esta ocasión tiene entre manos a un equipo especial de las Fuerzas Armadas que se enfrenta a un enorme oso mecánico y promete mucha, mucha sangre y destrucción.

'El enjambre'

Tim Miller (Deadpool), el jefe de todo esto, se atreve con una adaptación del aclamado escritor ciberpunk Bruce Sterling empleando el talento de la gente de su Blur Studio para contar esta historia de miedo, sexo y filosofía protagonizada por dos científicos posthumanos.

'Las ratas de Mason'

Apocalipsis de ratas en Escocia en otra adaptación de un relato de Neal Asher, escritor al que ya podemos considerar predilecto de la serie. Dirige Carlos Stevens.

'Sepultados en salas abovedadas'

El título más sugerente de la antología pertenece al regreso de Jerome Chen, director de Lucky 13 en el primer volumen. Un grupo de soldados se ven atrapados en las montañas de Afganistán de donde tenían que rescatar a un rehén secuestrado por terroristas.

'Jíbaro'

Uno de los platos fuertes del tercer volumen es lo nuevo del español Alberto Mielgo, que dirigió The Witness en la primera temporada, ahora con el Oscar de mejor cortometraje de animación bien reciente. En Jíbaro, cuyo guion también ha escrito, cuenta la historia de una sirena letal que parece cantar y llevar a la perdición a exploradores del Nuevo Mundo.

