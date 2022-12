'Willow': la historia detrás del largo regreso a Tir Asleen en Disney+

Al preguntarle al legendario actor Warwick Davis acerca de continuar Willow, la ya clásica película que protagonizó durante el gran boom de fantasía en el cine de los 80, la palabra a la que más recurre es “libertad”.

Es algo que le viene del propio George Lucas: “Él me lo mencionaba a menudo. Cuando escribía, a menudo tenía que limitarse a lo que iba a poder mostrar en pantalla a la audiencia, por presupuesto o por medios. Pero creo que gran parte de la razón por la que estamos viviendo un renacimiento del género es porque ahora podemos hacer casi cualquier cosa”, subraya un emocionado Davis.

Es una sensación que Jonathan Kasdan, creador y showrunner del proyecto, secunda en varios sentidos. Forjado inicialmente en televisión de culto como Freaks and Geeks, no es la primera vez que este guionista tiene la oportunidad de jugar en el cajón de sastre de Lucas: ya firmó junto a su padre, el icónico Lawrence Kasdan, el guion del reciente spin-off de Star Wars, Han Solo. Pero sí es, de nuevo, la vez que más libertad parece sentir a sus espaldas.

“Me siento como si hubiera perdido mis juguetes favoritos hace 30 años y los hubiera encontrado ahora en el sótano de mis padres”, destaca Kasdan. “Es una historia a la que tengo muchísimo cariño desde pequeño, y me resulta increíble que se haya mantenido intacta durante tanto tiempo, como si estuviera esperándonos”.

Pero el cariño no fue el único factor para que Davis y Kasdan se interesaran por convertir Willow en serie. “La sensación de peligro de la original es una de las cosas que más me atrajo al proyecto”, comenta Kasdan. “¡De chaval, era la película más terrorífica que había visto en mi vida! Y lo era de una forma muy táctil, muy visceral. Tenía cierta oscuridad, y quería conservarla en nuestra serie. Pero también me atraía que todo eso compartiera metraje con la relación entre los personajes de Warwick y Val Kilmer, que para mí era el alma de la película”.

Por ello, la propia presencia de Davis también fue clave. “Con el tiempo, Warwick se fue convirtiendo en un talento cómico brillante a través de series como Life’s Too Short. Y eso nos brindó una oportunidad de oro para recuperar ese humor y mezclarlo con la oscuridad. Esa era mi gran ambición para el proyecto: que fuera gracioso y terrorífico al mismo tiempo”.

Davis está de acuerdo. “Quise involucrarme en la comedia durante años, y nunca tuve la oportunidad, hasta que ideé la propuesta de Life’s Too Short y se la llevé a Ricky Gervais y Stephen Merchant. Desde entonces me he forjado mucho en el género, y Jon Kasdan quería abrazarlo para Willow, porque gran parte de lo que hizo funcionar la película original es que no se tomaba demasiado en serio a sí misma”.

“Siento que la serie también es una gran oportunidad para la nueva generación”, comenta Davis. “Hay niños que no habían nacido cuando se estrenó Willow que ahora la han visto a través de sus padres. Y en los tiempos que estamos viviendo ahora, la fantasía me parece particularmente importante: creo que no solo nos permite escapar a otros mundos, también logra que podamos experimentar la magia de un modo imposible en la vida real. De eso va la fantasía en el fondo, de vivir cosas que de otro modo no podríamos vivir”.

La evolución de la fantasía

En pleno debate, Kasdan hace memoria, con la intención de contextualizar la evolución del género: “He hablado mucho con Ron Howard acerca de la Willow original, y él se siente como si no hubiera llegado a tiempo a la gran ola de la fantasía fílmica por muy poco. Ridley Scott acababa de hacer Legend, Richard Donner acababa de firmar Lady Halcón, y todas parecían haberse quedado a las puertas de conectar con la audiencia. Y por ello, a principios de los 90, los estudios desistieron... hasta que Peter Jackson hace una locura y cambia el mundo”.

Esta evolución parece haber sido parte crucial del desarrollo de la serie. “Hemos especulado mucho acerca de qué pasaría si Willow, con su sentido del humor tan único y su espíritu tan particular, se estrenara en un mundo tan lleno de fantasía... y sobre todo una fantasía de tono tan serio. ¿Cómo sería este universo, que tiene un estilo más aventurero, ahora? Y es algo que hemos intentado responder”. Sin duda es un momento interesante para su regreso, y a Davis y Kasdan no se les escapa eso. Con el regreso de la fantasía al mainstream puro en la ficción moderna, hay mucho a contar... pero también mucho con lo que ser comparados.

“Parte de ti desearía que no hubiera otras series de fantasía ahora mismo, pero parte de ti está emocionado por el hecho de que, hoy en día, haya tanto interés en este tipo de historias. Respecto a cómo va a ser recibida en comparación con todas ellas, ¡cualquier suposición que tengas tú va a ser tan buena como las nuestras!”.

Pero Kasdan es optimista al respecto. “Creo que el hecho de que nuestra serie no tenga la escala gigantesca de Los anillos del poder o La casa del dragón nos da también cierta ventaja. Estas series cargan con todo el peso del futuro de enormes corporaciones, ¡mientras que Willow siempre fue el proyecto secundario al que dejaban hacer un poco lo que quisiera!”, ríe.

“Gracias a eso, nos planteamos Willow como la original: una serie algo más extraña, más pequeña y a la vez más sorprendente. ¡Será interesante ver si alguien está de acuerdo o si Disney ya es una entidad demasiado grande como para que nadie nos vea así!”. A la espera de comprobarlo, una cosa está clara: Davis y Kasdan no parecen haber desaprovechado la oportunidad de contar con esa libertad.

