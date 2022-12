Esta es la razón por la que Val Kilmer no aparece en 'Willow'

Willow, la serie de Disney+ que sirve de secuela a la película de Ron Howard, cuenta con varios actores del original, como el protagonista Warwick Davis y Joanne Whalley interpretando de nuevo a Sorsha. Sin embargo, Val Kilmer, uno de los rostros más carismáticos del filme, está ausente de su reparto. ¿Por qué?

Jonathan Kasdan, creador de la serie, ha hablado de la ausencia de Kilmer en una entrevista para Entertainment Weekly (vía The Playlist). "Queríamos que Val estuviera en la serie, y Val también quería estar en la serie", explica. "Recuerdo haber visitado a Val justo después de que todo esto empezase a cobrar impulso, y le dije: 'Escucha, vamos a hacer esto y todo el mundo quiere que Madmartigan [su personaje en la película] regrese'. Y él me contestó: 'No tanto como yo".

Tráiler oficial en español de 'Willow' Tráiler oficial en español de 'Willow'

Según recuerda Kasdan, Kilmer incluso le levantó del suelo mientras se despedían para demostrarle su buena forma física. Sin embargo, como puede verse en el documental Val y en Top Gun: Maverick, el actor arrastra las secuelas de un cáncer de garganta, lo cual complicó mucho su presencia en el plató durante la pandemia de coronavirus.

"Cuando la covid se adueñó del mundo, se convirtió en algo insoslayable", prosigue el director. "Nos preparamos para rodar en primavera, y Val tuvo que admitir a regañadientes que no podía venir. Tuvimos que inventarnos una manera de conservar la historia que queríamos contar".

Sin embargo, Jonathan Kasdan no descarta que Kilmer pueda aparecer en Willow si Disney renueva la serie por una segunda temporada. "Quisimos dejar la puerta abierta para cualquier posibilidad que haya en el futuro, y también rendirle homenaje", señala. Y concluye: "Hemos intentado hacerlo, trabajando con él para que se le pueda sentir y escuchar, aunque no le veamos".

