En EE.UU. impera una normativa bastante laxa a la hora de llevar a la pantalla películas o series basadas en hechos reales, que habitualmente pueden salir adelante sea cual sea la postura de las personas involucradas en dichos hechos. Esto desemboca en que a cada tanto haya alguna polémica, como pasó con Pam & Tommy o Tiempo de victoria: la dinastía de los Lakers, de la que se distanció furibundamente Kareem Abdul-Jabbar. Las figuras de turno ven con desagrado cómo su vida es llevada a la pantalla sin su permiso o manipulada, y Mike Tyson acaba de unirse a este grupo increpando a Hulu con gran agresividad.

¿Por qué? Porque la plataforma de streaming ha desarrollado una miniserie basada en la vida de este legendario boxeador, y según él no ha recurrido a su beneplácito en ningún punto del proyecto. Tyson ya expresó su malestar por ello en febrero de 2021, considerándolo “una flagrante apropiación cultural”, pero la miniserie siguió adelante. Su título es Mike y viene firmada por Craig Gillespie (director de Yo, Tonya y Cruella) mientras que Trevante Rhodes encarna al boxeador. Hulu ha fijado la fecha de estreno para este 25 de agosto, y ante la cercanía de la cita Tyson ha iniciado una campaña de desprestigio en redes.

“Hulu es la versión en streaming de la trata de esclavos. Robaron mi historia y no me pagaron”, titula su último post de Instagram. Este encabeza una imagen donde leemos: “No dejes que Hulu te engañe. No apoyo su historia sobre mi vida. No es 1822. Es 2022. Han robado la historia de mi vida y no me han pagado. Para los ejecutivos de Hulu solo soy un negrata que pueden vender en la subasta”. Tyson extiende su furia a Twitter, donde insiste en que “Hulu robó mi historia. Ellos son Goliat, yo soy David. Van a rodar cabezas por esto”. También asegura que “el modelo de Hulu de robar los derechos de vida de los famosos es atrozmente codicioso”.

Por otro lado, Tyson agradece que Dana White, presidente de la UFC (Ultimate Fighting Championship) se haya negado a promocionar Mike pese a que Hulu se lo propusiera, ofreciendo “millones de dólares”. “Lo rechazó porque honra la amistad y el tratamiento digno de la gente”, apunta el boxeador. Karin Gist es la showrunner de Mike, y aún no ha afrontado directamente la controversia. “Queríamos contar una historia imparcial y que el público decidiera lo que piensa o siente. Desafiar lo que la gente cree saber sobre Mike, y esperar que terminen la serie con algo en lo que pensar”, ha declarado.

Si Tyson no consigue impedirlo, Mike llegará a finales de agosto a Hulu, quedando la duda de si dispondríamos de ella en España a través de Star (en Disney+), como suelen pasar con las producciones de este destino.

