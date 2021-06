¡Un elenco de alto voltaje! Conoce a los actores de 'Sexo/Vida' de Netflix

La insatisfacción sexual en las parejas ha sido un tema revisionado en el cine en multitud de ocasiones, de Shortbus a Kiki, el amor se hace. Un tema trasladable a ficciones de TV como Sex education. La estabilidad emocional muchas veces conlleva el aletargamiento y la conformidad, que puede provocar el aburrimiento. Y más cuando el pasado está repleto de aventuras eróticas. Este es justo el punto de partida de Sexo/Vida de Netflix, la nueva serie basada en la novela homónima de BB Easton.

La actriz estadounidense Sarah Shahi se sitúa en mitad de un triángulo pasional como Billie Connelly, una mujer entre su esposo actual y su ex novio, con el que mantuvo una relación intensa y cuyo regreso removerá los cimientos de toda su vida. ¿Pero quiénes se esconden detrás de los personajes?

Shahi, una actriz con experiencia en TV

Sarah Shahi, quien en la vida real está casada con el actor Steve Howey (Guerra de novias), debutaba en 2000 con pequeños papeles en las series Colegas de clase, Profesores de Boston o Apartamento de soltero. Durante estos años también aparecía en su primer filme: Código de honor (Steven Rush, 2001). Su primera actuación relevante llegaría como Jenny en la serie Alias, protagonizada por Jennifer Garner y creada por J.J. Abrams.

Tras su participación en Alias, Shadi tendría otras pequeñas colaboraciones en las célebres Frasier, Dawson crece, Urgencias, Sobrenatural y Los Soprano. Esto abriría una puerta a su inclusión en roles protagonistas en el reparto de The L Word, Life, Person of Interest o Chicago Fire, entre muchas otras. Unos años donde también desarrollaría su labor en el cine con pequeños trabajos. Próximamente, la actriz dará un salto al blockbuster de la mano del nuevo título de DC Black Adam, que podría terminar consagrándola dos décadas después del inicio de su carrera.

Vogel y Demos, el triángulo perfecto

Shahi no ha sido la única en atreverse con estas escenas que romperán todos los termómetros. Junto a esta podemos ver en el papel de su marido Cooper Connelly a Mike Vogel. Aunque la carrera del actor estadounidense ha tocado todos los palos: de La matanza de Texas (2003) a The Boy (2015), pasando por Poseidón (2006) y Monstruoso (2008); este destacaba principalmente en sus papeles más recientes en las ficciones televisivas Bates Motel, La cúpula y The Brave. Además, también había participado con anterioridad en películas románticas como Blue Valentine (2020), y enamoraba a la audiencia como Johnny Foote en Criadas y señoras (2011).

Adam Demos es Brad Simon, el tercero en discordia. Un hombre con un pasado repleto de aventuras eróticas con Billie y que dinamita los problemas conyugales. Demos apenas ha aparecido en una decena de títulos, entre los que encontramos toda clase de amoríos. El australiano aparecía en varias series de su país en los albores de su carrera y conseguía su primer papel destacable en 2017 en la serie Janet King. Sin embargo, su actuación como August Walker en UnReal sería la que catapultaría a este a la fama internacional. En esta serie coincidía con Stacy Rukeyser (productora y guionista), quien ha estado detrás de la creación de Sexo/Vida.

Un elenco con una gran trayectoria

En el cast de la serie de Netflix también encontramos a Margaret Odette (Érase una vez en Queens, Blindspot) como Sasha Snow, la amiga de Billie. Otros de los intérpretes conocidos son Jonathan Sadowski (Arma letal, Viernes 13), Li Jun Li (El exorcista, Por qué matan las mujeres), Amber Goldfarb (Vicious Fan) o Meghan Heffern (American pie - Fraternidad Beta, Wynonna Earp), entre otros.

La aventura de Billie protagoniza un verano ardiente, donde algunas de las escenas tardarán en borrarse de la retina de algunos suscriptores. Sexo/Vida ya está disponible en el streaming.

