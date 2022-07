Tráiler de 'The Idol': la enfermiza serie de Sam Levinson, Lily-Rose Depp… y The Weeknd

La producción de The Idol no ha sido precisamente tranquila. HBO se comprometió a sacar adelante esta nueva serie a partir de los nombres tan sugerentes que había congregado: además de Sam Levinson, creador de Euphoria y director de films como Nación salvaje y Malcolm & Marie, The Idol tenía como principal garante creativo la presencia de Abel Makkonen Tesfaye, alias The Weeknd, en tanto a creador y protagonista. Antes de The Idol, el ganador del Grammy había escrito y puesto voz en un episodio de Padre Made in USA en 2020, además de aparecer interpretándose a sí mismo en Diamantes en bruto de los hermanos Safdie. The Idol va a ser su proyecto de mayor escala fuera de la música.

Pero ha habido varios obstáculos en el camino. The Idol se anunció en junio de 2021 y empezó a rodarse el siguiente mes de noviembre, y ha sido rodeada por múltiples disputas y contratiempos que abarcan hasta el pasado abril, cuando la producción aparentaba haber concluido. En este tiempo la actriz Suzanna Son (vista en Red Rocket de Sean Baker) ha abandonado la serie entre rumores de que The Weeknd la había despedido por considerar que acaparaba el punto de vista femenino, y también lo ha hecho la directora Amy Seimetz (She Dies Tomorrow). Seimetz iba a haberse encargado de dirigir los seis episodios que componen The Idol, pero finalmente le ha sustituido Levinson tras las cámaras.

Otro obstáculo lo supuso el compromiso de The Weeknd como cabeza de cartel en el festival de Coachella, retrasando tanto el calendario que en HBO se vieron obligados a lanzar un comunicado informando del estado del proyecto. “El equipo creativo de The Idol sigue construyendo, refinando y desarrollando su visión de la serie, y se alinea en una nueva dirección creativa”. Con todo esto en mente, ya podemos asomarnos a una creación llegada directamente “de las mentes enfermas y retorcidas de Abel y Sam Levinson”, tal y como se describe en el tráiler de The Idol. El cual ha sido proyectado por vez primera este sábado en Nueva Jersey, donde The Weeknd tocaba para su gira After Hours Til Dawn.

Al parecer, el protagonismo de Suzanna Son ha sido reemplazado por el de Lily-Rose Depp, que focaliza la trama junto al propio Tesfaye. El nombre de Depp ha saltado recurrentemente la agenda pública estos últimos meses a costa del juicio de su padre Johnny Depp con su exmujer Amber Heard; la actriz siempre ha defendido al protagonista de Piratas del Caribe, y de hecho fue postulada por los fans del intérprete para que sustituyera a Heard como Mera en la secuela de Aquaman. Ni que decir tiene, esta propuesta no llegó a nada, y The Idol pasa por ser el proyecto de mayor escala donde haya intervenido como actriz.

El tráiler, por lo demás, está plagado de dubstep, iluminación estroboscópica y escenas de sexo, como podíamos esperar de Levinson. The Idol narra cómo un gurú de autoayuda de Los Ángeles (Tesfaye) inicia una relación con una estrella del pop en ascenso (Depp). Una vez ha concluido su ajetreado desarrollo, Levinson ya puede centrarse en la tercera temporada de Euphoria, confirmada por HBO, y disfrutar de un éxito que ha conducido a que su creación haya sido nominada a varios Emmy, incluyendo Mejor serie dramática y premios de interpretación para Zendaya y Sydney Sweeney. The Idol aún no tiene fecha de estreno.

