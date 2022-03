Los mejores temazos de la serie 'Euphoria': Volumen 2

(Atención: spoilers de la 2T de Euphoria)

Rue Bennett bailaba al ritmo de Call Me Irresponsible en su recaída en las drogas y ante la estupefacción de su hermana, quien enseguida caía en la cuenta de que algo no marchaba bien. Una secuencia tragicómica que nos adelantaba su salto al vacío y también formaba parte de la promoción de la segunda temporada de Euphoria. Quedaba demostrado así una vez más el buen gusto de Sam Levinson en la selección de las melodías de la serie y la maestría para unirlas junto a las imágenes más impactantes.

Un mimo hacia la música que ha vuelto a estar muy presente en estos nuevos episodios y nos ha regalado algunas melodías originales de artistas de cabecera como Labrinth y la recuperación de otros tantos clásicos. A continuación, algunas de los temazos más sonados en esta segunda temporada de la serie de HBO Max.

I'm Tired (Labrinth & Zendaya)

Después de amenizar el confinamiento con un concierto en streaming en 2020 con las melodías de Euphoria, el compositor y cantante Labrinth se ha convertido otra vez en el principal creador para la banda sonora de la ficción. En esta ocasión, el músico se atrevía a realizar un cameo interpretando I'm Tired, que entonaba junto a Zendaya en un momento en el que su personaje casi tocaba las puertas del cielo, después de un importante chute. Una canción que suponía un himno cuasi eclesiástico en el que no faltaba el órgano y los coros, sin renunciar a los sonidos más actuales.

Yeh I Fuckin' Did It (Labrinth)

En el otro lado de la balanza, los sonidos más experimentales de Labrinth ocupaban un lugar relevante a través de Yeh I Fuckin' Did It, un sonido perfecto para acompañar la huida de Rue en pleno síndrome de abstinencia. Una conjunción ideal para el trepidante quinto episodio de la 2T, que dejaba al público con el alma en vilo. Enfrentada a su familia, a sus amigos y las autoridades policiales, la joven emprendía un viaje de difícil retorno. Otras de las canciones del artista que podríamos escuchar en estos nuevos episodios eran The Lake, Formula, What’s Up y, una vez más, la formidable All For Us.

Watercolor Eyes (Lana del Rey)

Después de que Rosalía y Billie Eilish sorprendieran con la canción original para la serie Lo vas a olvidar, que formaba parte de los dos capítulos especiales de Rules lanzados para dejarnos boquiabiertos ante de la 2T, Lana del Rey hacía de las suyas en estos nuevos episodios. El pop alternativo y melancólico de la artista estadounidense están presentes en Watercolor Eyes, que sonaba en el tercer episodio y se sumaba al sonido de otras artistas como Mazzy Star, Madonna, Chika Di y Kylie Minogue.

Holocausto Caníbal (Riz Ortolani)

Euphoria ha reiterado en el reciclaje de melodías adaptando algunas de las bandas sonoras más sobresalientes en el mundo del cine, algunas de las cuales formaban incluso parte del controvertido musical de Lexi (Maude Apatow), Our Life. Entre estas canciones encontrábamos Holocausto Caníbal, compuesta por Riz Ortolani y procedente de la perturbadora película homónima de 1980, dirigida por el italiano Ruggero Deodato. La canción instrumental en cuestión podía ser escuchada en la parte final del episodio 7, donde la furia de Cassie (Sydney Sweeney) se tornaba verdaderamente terrorífica.

Holding Out for a Hero (Bonnie Tyler)

Sin embargo, el instante más importante del musical de Lexi tenía lugar bajo el hilo musical del rock wagneriano de Bonnie Tyler. Una escena subidita de tono en la que una serie de deportistas, untados en aceite y muy ligeritos de ropa, revolucionaban a los espectadores al restregarse entre ellos. La canción que formaba parte de la banda sonora original de Footloose, también era parte del disco de la artista galesa Secret Dreams and Forbidden Fire (1986). Un tema utilizado para demostrar la masculinidad frágil de Nate (Jacob Elordi), quien denunciaba la presunta 'homofobia' de la obra al verse acorralado.

Uno che grida amore (Ennio Morricone)

Entre la música instrumental del final de la segunda temporada vemos un claro homenaje a la música de artistas clásicos como Piero Piccioni (Amore Min Aiutam), John Williams (The Fury), Francis Lai (Concerto Pour La Fin D’un Amou) y, especialmente, del desaparecido italiano Ennio Morricone. Este último aportaba a los nuevos episodios la magia de Uno Che Grida Amore y Ti Prego Amami, que pertenecen a la banda sonora de la película Supongamos que una noche, cenando... (Giuseppe Patroni Griffi, 1969). Un emotivo homenaje de Levinson al compositor fallecido en 2020.

Never Tear Us Apart (INXS)

La banda australiana de rock de los 70 INXS, conformada por los hermanos Farris, también ha sido una de las que más se ha dejado escuchar en la 2T con canciones como Mystify, Need You Tonight, Devil Inside y Need You Tonight. A destacar, Never Tear Us Apart que sonaba en un viaje al pasado de Cal Jacobs (Elias Kacavas, en su versión joven), quien experimentaba con su sexualidad junto a su amigo e interés amoroso Derek (Henry Eikenberry). Su baile pegados junto a esta canción se transformaba al instante en una de las escenas más emotivas de la ficción.

Dead of night (Orville Peck)

En el primer episodio de la serie, la tensión sexual entre Nate y Cassie aumentaba en plena Nochevieja. Su acercamiento iba acompañado del tema con toques country Dead of night, del artista canadiense Orville Peck, conocido por sus modelitos (máscara con flecos incluida) de El Llanero Solitario. Un preludio de su historia posterior, de la que como confesaba la propia Maddy (Alexa Demie): "este es solo el comienzo".

Drink Before the War (Sinead O'Connor)



El toque deprimente de la música de Sinead O'Connor construía una atmósfera depresiva alrededor de Cal y Cassie, dos de los grandes protagonistas de esta segunda temporada. La historia vital de ambos personajes en paralelo se acompañaba de la melodía de 1987, que el mayor introducía a través del tocadiscos de un pub LGTBI. Esta composición formaba parte del disco debut de la artista irlandesa Lion and the Cobra, donde postró la influencia de artistas como Bob Dylan, David Bowie y The Pretenders.

Pick Me Up (James Blake ft. Labrinth)



El artista británico James Blake sonaba como parte de las nuevas colaboraciones de Labrinth, traduciéndose en el reflejo de los desamores de los personajes a través de Pick Me Up. "He hecho las maletas y estoy listo. Estoy listo para irme. Solo llévame a cualquier parte", reza esta letra. Uno de los anhelos que hemos podido ver esta temporada por parte de personajes como Cassie.

Little Star (Dominic Fike)



Labrinth y Zendaya también coescribían el tema entonado por Elliot (Dominic Fike) en Euphoria, quien entonaba esta conmovedora melodía ante Rue. Un momento especial en el que los dos amigos demostraban la mala influencia que ejercían entre ambos y que ha estado detrás de algunas teorías alocadas sobre el desenlace, como la de que el personaje de Elliot sería una metáfora de las drogas y no alguien real. Guitarra en mano, Fike nos emocionaba, al igual que hiciera con Zendaya.

Blue Monk (Thelonious Monk)



Levinson también ha vuelto a demostrar el gran casamiento entre los sonidos más frescos y actuales, y la nostalgia por los grandes clásicos, que permitía que escucháramos de nuevo Blue Monk. La canción del pianista y compositor de jazz Thelonious Monk tenía lugar con motivo del apadrinamiento de Ali (Colman Domingo) a Rue, quien intentaba enfocar a un personaje abstraído por las drogas y que se perdía las maravillas que ofrece la vida.

Stand By Me (Ben E. King)



La añoranza por la música y el cine del pasado causaba un verdadero clímax en Euphoria con Stand By Me, la canción interpretada en 1961 por Ben E. King y compuesta por Jerry Leiber y Mike Stoller. Este rhythm and blues tendría sus propias versiones posteriores como la española Rogaré, de Bruno Lomas, o las adaptaciones de Seal, Prince Royce o Florence and the Machine. De hecho, esta canción sonó hasta en la ceremonia real entre el Príncipe Harry y Meghan Markle, interpretado por una banda de góspel. Un momento romántico que se repetía cuando Lexi y Fez (Angus Cloud) se unían tras disfrutar del filme Cuenta conmigo (Rob Reiner, 1986), el clásico protagonizado por River Phoenix que también incluía esta canción en su banda sonora.

Hypnotize (B.I.G.)



Una Rue hasta las cejas de estupefacientes sacaba de quicio a Fez y Ashtray (Javon Walton) en su viaje en coche, durante los primeros minutos de la segunda temporada. Zendaya rapeaba así la canción Hypnotize del estadounidense The Notorious B.I.G., que supuso el primer single de su álbum Life After Death. Se trata de la última canción publicada por el artista antes de que falleciera trágicamente en 1997, precisamente por un tiroteo de un coche en marcha. Levinson hila fino.

How Long (Tove Lo)

La sueca Ebba Tove Elsa Nilsson, más conocida como Tove Lo, está detrás de una de las canciones más hipnóticas de toda la serie. How long puede escucharse en el cumpleaños de Maddy, que terminaba en tragedia e introducía magistralmente el tema creado por la artista durante el confinamiento, donde el amor, la traición y la negación quedan patentes. La compositora y cantante saltaba a la fama internacional en 2014 con su EP Truth Serum, y también ha trabajado estos años en las letras de melodías de Lorde, Lea Michele o Icona Pop. Una joven promesa que ha llegado para arrasar.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.