Tráiler de ‘Dug Days’, el spin-off canino de ‘Up’ destinado a Disney+

La Casa del Ratón se ha volcado en la producción de contenidos para su servicio de streaming, de forma que Disney+ vaya nutriéndose de mucho más que las series de Star Wars o del MCU (aunque, evidentemente, sean las que mejor rinden a nivel mediático). Así, desde su inauguración se ha ido percibiendo un intento de partir de sus clásicos animados para robustecer la marca a través de pequeñas ficciones destinadas al público infantil, como pudo ejemplificar inicialmente Forky hace una pregunta o la reciente Monstruos a la obra. Durante el pasado Investor Day Disney anunció múltiples series de este tipo: de las secuelas de Vaiana y Tiana y el sapo a títulos como Baymax! o Zootrópolis+.

Una de las series que más nos llamó la atención entonces fue Dug Days, spin-off de Up que tenía como protagonista al perrete llamado, precisamente, Dug. A su estreno en 2009 esta memorable película de Pixar encandiló al público, desarrollando un especial cariño por el can que odiaba a las ardillas y podía hablar gracias a su collar. Consciente de la fama de Dug, Disney+ ha sacado adelante toda una serie centrada en él; concretamente una antología de cinco cortometrajes que llegará al catálogo de la plataforma el próximo 1 de septiembre. Bob Peterson, que codirigiera Up, será el director y guionista de Dug Days, y también pondrá voz a su protagonista.

“La gente quiere a sus perros, y nos hemos esforzado mucho por reflejar de forma realista su comportamiento”, cuenta Peterson sobre el proyecto. Aunque la serie tiene unas ambiciones muy moderadas, sus responsables aseguran que han tenido en cuenta la continuidad de Up, ejerciendo Dug Days como una perfecta secuela en la que Russell y Carl Fredericksen (que también aparecen en los cortos) adoptan a Dug al término de sus aventuras. El perro ha de vivir ahora, por tanto, como una mascota normal. “Todo es nuevo, y Dug está entusiasmado con ello”, señala Robertson. Este es el tráiler oficial de la serie.

Y este su póster:

Póster de 'Dug Days' Disney

