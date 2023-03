Tráiler de 'Atracción fatal', la serie basada en el clásico thriller erótico de los 80 para Paramount+

Sin duda es uno de los títulos más populares en el género de los thrillers eróticos. Atracción fatal, dirigida por Adrian Lyne, dio la campanada en 1987 convirtiéndose en uno de los títulos más taquilleros del año y recibiendo seis nominaciones al Oscar, incluyendo el de mejor película. Y, cómo era de esperar, no podía "escapar" de una nueva versión, fuera en formato película o serie de televisión.

Esta segunda ha sido la opción elegida en la que, lógicamente, ya no tendremos a Glenn Close y Michael Douglas como pareja protagonista. En su lugar les reemplazan Lizzy Caplan en el rol de la seductora (y perturbada) ejecutiva Alex Forrest, y Joshua Jackson (de las series Dr. Death y The Affaire) interpretando al no menos ambicioso abogado Dan Gallagher, casado y padre de una hija, que se lanza a tener un rollete con Alex. Una aventura extramatrimonial que tendrá consecuencias, eso, fatales, sobre todo porque Alex se obsesionará con seguir manteniendo su relación con Dan.

Con Alexandra Cunningham (de Mujeres desesperadas o Dirty John) ejerciendo de showrunner, guionista y productora ejecutiva, el planteamiento, según sus autores, es aprovechar la misma trama del filme de los 80, pero ampliando su enfoque sobre temas como "el matrimonio y la infidelidad a través de la perspectiva de las actitudes modernas hacia la mujer fuerte, los desórdenes de personalidad y el control coercitivo".

“En la película, Alex es la villana de la historia, y Dan es el héroe y no hay áreas grises”, explicó Caplan en un reciente artículo para Entertainment Weekly. “Ahora, el público ha cambiado mucho y no está predispuestos a creer en esta historia de mujer villana. Evidentemente, ella tiene una enfermedad mental y eso no es algo que se trate en la película”, señaló la actriz, dando pistas sobre el cariz que tomarán los personajes en esta nueva versión.

La serie constará de ocho episodios. Los dos primeros se estrenarán en la plataforma de Paramount+ el 30 de abril, y los otros seis irán estando disponibles semanalmente cada domingo. En cuanto a España, todavía no hay anuncio oficial sobre el estreno, pero es muy probable que sea más pronto que tarde en la recién llegada SkyShowtime, en la que también participa Paramount.

Y, para ir haciéndonos también una idea de que no tendremos a Douglas ni a Close, se ha liberado el primer tráiler, aún en versión original en inglés.

Además, Paramount+ ha difundido el póster oficial, y que publicamos junto con el original de la película de Adrian Lyne.

'Atracción fatal' 2023 Paramount+

'Atracción fatal' 1987 Paramount

