Tom Hiddleston viajará a la Antártida en la serie ‘The White Darkness’ de Apple

Desde hace unos años, el cine estadounidense está fascinado con David Grann. Este escritor, especializado en presentar documentadísimas historias reales con un gran pulso narrativo, recopiló el material que dio forma a Z: La ciudad perdida, obra maestra de James Gray. También escribió el artículo The Old Man & The Gun en el que se basa la película homónima de David Lowery. Y, por último, desarrolló en Los asesinos de la luna el misterio que fundamenta Killers of the Flower Moon, la nueva película de Martin Scorsese que se encarga de distribuir Apple TV+ luego de la experiencia del cineasta con Netflix. En Apple, concretamente, parece haber un interés consistente por Grann, ya que The Hollywood Reporter se hace eco de un nuevo proyecto basado en su prosa.

Se trata de The White Darkness, libro que Grann escribió basándose en el relato real de Henry Worsley, marido y padre devoto, y honrado exsoldado que sin embargo no duda en dejarlo todo para emprender una misión épica: cruzar la Antártida a pie. Todo en esta historia, en efecto, nos remite al Charlie Hunnam de Z: La ciudad perdida, y Apple ya ha reclutado a un actor a la altura de la empresa. Tom Hiddleston protagonizará The White Darkness como Worsley, en el que sería su segundo proyecto con Apple. Y es que el afamado actor británico está ahora mismo envuelto en The Essex Serpent, que protagoniza junto a Claire Danes. Otro título que destaca en su agenda, por lo demás, es la segunda temporada de Loki, que llegaría en algún punto a Disney+.

The White Darkness ya ha recibido luz verde, y se suma al carro de series en emisión o preparación que están, poco a poco, blindando el prestigio de Apple como productora. Hay que señalar que entre los impulsores de The White Darkness está Soo Hugh, quien ha firmado con la empresa la aclamada Pachinko, adaptación de la novela homónima de Min Jin Lee.

