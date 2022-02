Todos hablan de Rue: ‘Euphoria’ es la serie más tuiteada en lo que llevamos de década

No es que vaya a sorprender a nadie, pero Twitter ha dado información sobre sus trending topics, y Euphoria es la serie de televisión más popular, a nivel de generar conversación y memes. No es solo el título más comentado de lo que llevamos de 2022, sino que también lo es de toda la década. Aunque este dato no sea a priori tan espectacular pues solo llevamos un par de años instalados en los 20 (entre pandemias y conflictos internacionales parecen siglos, sí), hay que recordar que el triunfo de Euphoria se impone a series tan célebres como Tiger King o El juego del calamar; contenidos de Netflix que pese a batir récords de audiencia han sucumbido bajo su régimen de estreno de todos los episodios.

Euphoria se emite de forma semanal en HBO Max, consolidando un seguimiento más fiel e intenso que da pie a teorías y comentarios continuados, y en esta liza su segunda temporada ha superado ampliamente a la primera, con 30 millones de tuits: un 51% más de lo que logró su tanda inicial en 2019. Esta acogida del público, según recoge Variety, no tiene precedente en los años 20, y para buscar algo proporcional hemos de desplazarnos a la década pasada pero manteniéndonos en el catálogo de HBO: las publicaciones vinculadas a Euphoria, así las cosas, remiten a la controversia suscitada por la última temporada de Juego de tronos, que a cada episodio desencadenaba un debate más acalorado en redes.

La serie de Sam Levinson tiene la ventaja, además, de que los comentarios son más positivos y tendentes a la viralización de diálogos y escenas. La Cassie de Sydney Sweeney o el Fezco de Angus Cloud se están beneficiando de un cariño por parte de la audiencia análogo a su odio por Nate (Jacob Elordi), y a medida que se ha desarrollado esta segunda temporada ha entregado segmentos memorables como la huida de Rue (Zendaya) en el quinto episodio o, sin ir más lejos, la ruidosa obra de teatro de Lexi Howard (Maude Apatow) que focalizó el último capítulo estrenado hasta la fecha, previo al final de la temporada. Euphoria echa el cierre este domingo 27 de febrero, con su season finale.

Afortunadamente, esto no significa que la euforia (perdón) de las redes sociales tenga fecha de caducidad, pues con el ecuador de esta segunda temporada HBO resolvió renovar la serie de Levinson por una tercera temporada. Como es obvio, el apoyo de las redes es solo la fachada de unos fenomenales datos de audiencia, que confirman la conexión del público con este drama adolescente donde temas tan complejos como la adicción o la depresión se cruzan con una electrizante puesta en escena, amén de unas grandísimas interpretaciones. Zendaya ganó un Emmy por su papel en la primera temporada, y no es descabellado que esta nueva entrega arrase próximamente en las nominaciones.

Euphoria es la gran sensación de 2022, y está por ver cómo el último episodio acelera el ritmo de reacciones en redes.

