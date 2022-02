Todo lo que sabemos sobre el final de 'The Walking Dead': fecha de estreno de los episodios de la parte 2

Después de más de 10 años en antena, la serie de AMC The Walking Dead se despide de los espectadores. La ficción que adapta los cómics homónimos de Robert Kirkman estrenaba ayer su episodio 11x09 No Other Way a través de la plataforma AMC Plus, que tan solo está disponible en Estados Unidos. Los espectadores españoles aún tendrán que esperar una semana más a la llegada de los nuevos capítulos, que ya están dando de qué hablar en las redes sociales.

Fecha de estreno de los últimos episodios

AMC anunciaba el listado con las fechas de lanzamiento de los nuevos episodios de la parte 2/3 de TWD, tanto en su servicio de video on demand como en la cadena de televisión. Sin embargo, los capítulos llegarán España una vez más a través de FOX el próximo 21 de febrero a las 22:00 horas, mientras que el Latinoamérica estarán disponible a través de Star+.

La temporada 11 constará de 24 capítulos, por lo que ahora podremos disfrutar semanalmente de varios hasta el 11x16.

Trama: ¿Qué sucederá en los nuevos episodios?

Al comienzo de la temporada 11 conocíamos a los soldados de la Commonwealth, una gran comunidad que reconstruye el nuevo mundo y está encabezada por figuras como la de Mercer (Michael James Shaw). El primer avance de estos episodios nos descubría por fin a la presidenta Pamela Milton (Laila Robins), quien tendrá un papel protagonista en la introducción de Alexandria en el emplazamiento.

Por su parte, Daryl (Norman Reedus) intentará dejar el pasado atrás, aunque no lo tendrá nada fácil. Después de la muerte del jefazo de Leah, la joven adoptaba una posición beligerante contra los amigos de su ex novio. Momento en el que la serie pasaba a negro. Maggie (Lauren Cohan) sobrevivirá a este momento para continuar buscando venganza, pero qué ha sido de los demás personajes.

Por el momento, los avances no mostraban la presencia de Rick Grimes (Andrew Lilcoln) ni Michonne (Danai Gurira), dos piezas claves en el futuro del Nuevo Orden Mundial, como recoge la obra de Kirkman.

Tráiler: los últimos supervivientes y la Commonwealth

El futuro de la franquicia TWD

Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride) se despedirán esta temporada de sus compañeros para comenzar sus pasos en la nueva serie de este universo. Un proyecto anunciado por la cadena AMC desde hace años. Sin embargo, se trata tan solo de la ampliación de un universo que contará con nuevas grandes aventuras.

AMC renovaba en diciembre del año pasado Fear the Walking Dead por una octava temporada, mientras que The Walking Dead: World Beyond se despedía en 2020 tras dos temporadas. Ambas podrían ser claves para el futuro de la franquicia, que también contará con el filme sobre Rick Grimes y el spin-off Tales of the Walking Dead. Los muertos vivientes aún tienen muchos mordiscos pendientes.

