Todo lo que sabemos de 'Fallout', la serie de Amazon Prime Video basada en el popular videojuego de rol

Amazon sigue con su firme plan de conquistar el mundo de los videojuegos y atraer a los usuarios virtuales al mundo de las series, si es que no están enganchados ya. God of War, Life is Stranger o Disco Elysium han sido las últimas propuestas que han sonado con más fuerza, pero hoy te venimos a hablar de otra que sin duda será familiar a los consumidores de videojuegos RPG: Fallout.

Desde que lanzase su primera entrega en 1997, Fallout se ha convertido en una de las sagas de videojuegos más populares y relevantes de la historia, llegando a tener hasta nueve versiones, la última de ellas Fallout 76. Por ello no es de extrañar que Amazon Prime Video haya querido ir a lo seguro y apostar por una saga que es sinónimo de éxito en el mundo virtual y ahora esperan que haga lo propio en la pantalla.

'Fallout': argumento de la serie

El argumento de la serie dependerá del videojuego que quieran adaptar, pero teniendo como referencia el original la sinopsis sería la siguiente. El protagonista es un habitante de uno de los búnkeres antinucleares o Vaults, construidos por la empresa Vault-Tec con la idea de preservar la vida humana hasta que el invierno nuclear haya pasado. Todo ello se explica en base a una Tercera Guerra Mundial que detonó el 2077 con la descarga de bombas nucleares y que ha deparado un mundo apocalíptico.

El juego se desarrolla en el año 2161 en el sur de California. El Chip de Agua del búnker, que controla el bombeo y reciclado de agua, se ha estropeado, y se encomienda al protagonista la misión de buscar uno nuevo. Y de ahí irá derivando en otras tantas misiones que llevarán al protagonista por los distintos refugios nucleares. Un mundo prácticamente inabarcable que se ha ido ampliando con las últimas entregas del videojuego y que ahora tendrá que ser trasladado a la acción real de una serie de televisión.

'Fallout': reparto de la serie de Amazon

¿Quién formará parte del reparto de Fallout? Pues bien, por el momento están confirmados Walton Goggins y Ella Purnell. Al primero lo hemos visto en multitud de películas de acción, desde Ant-Man y la avispa a Tomb Raider, pero también es un habitual de las películas de Tarantino. La segunda es una joven y prometedora actriz británica, a la que ya hemos podido ver en Ejército de los muertos de Zack Snyder o poniendo la voz de Jinx en otra adaptación de videojuego, Arcane, lo que sin duda ha ayudado para respaldarla en el papel.

Ambos son los protagonistas confirmados para una serie que preparan nada menos que los creadores de Westworld, Lisa Joy y Jonathan Nolan. De momento la serie está en proceso de desarrollo así no hay fecha oficial confirmada, pero de momento Amazon Prime Video sigue sembrando en el camino para llenar su plataforma de adaptaciones de videojuegos.

