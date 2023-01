'Todas las veces que nos enamoramos': Netflix te regala por San Valentín la comedia romántica del creador de 'Élite'

Netflix tiene un filón en el público juvenil español. Las seis temporadas de Élite han contribuido a ello, y la plataforma quiere refrendarlo y cultivarlo más allá de ese imaginario. La plataforma estrenará el próximo 14 de febrero, es decir, en San Valentín, Todas las veces que nos enamoramos, la nueva serie de Carlos Montero, uno de los creadores de Élite (y en su momento de Física o Química). Toda una declaración de intenciones.

El anuncio de la fecha de estreno ha venido acompañado de un primer avance y de una tanda de imágenes. Netflix y Montero han buscado ir más allá de la historia romántica en la que los protagonistas acaban felices tras numerosas ideas y venidas. La plataforma resalta en sus redes que "es una de esas historias en las que descubres que el amor es algo más".

El teaser mostrado va en esa dirección como señalan ese saludo que en 2003 no se produce y ese relato que escribe la narradora en 2021 en su portátil. "Sí, esta es una de esas historias donde ya sabes lo que va a pasar. O a lo mejor no, a lo mejor no sabes lo que va a pasar. Y eso es mucho mejor. ¿Empezamos?", puede leerse en el texto expuesto en pantalla, como se ve muy sopesado por su autora, que cambia lo que había comenzado a poner.

Georgina Amorós y Francisco Masini, en otra imagen de 'Todas las veces que nos enamoramos' (Carla Oset/Netflix)

Todas las veces que nos enamoramos narra el vínculo y las circunstancias de Irene y Julio, dos jóvenes de 20 años. La chica llega a Madrid en 2003 con el sueño de convertirse en directora de cine. En esa etapa conoce a sus mejores amigos y a Julio, el que sería su perfecto protagonista para sus filmes y su propia realidad. Sin embargo, parece que la vida tiene otros planes… Netflix habla de esta comedia romántica como "una historia luminosa y con un puntito nostálgico sobre el amor, la amistad que se forja en los años universitarios y la necesidad de encontrar tu lugar en el mundo".

Blanca Martínez Rodríguez, Georgina Amorós, Roser Vilajosana y Carlos González, amigos universitarios en 'Todas las veces que nos enamoramos' (Carla Oset/Netflix)

La protagonizan Georgina Amorós, precisamente de Élite, y el argentino Franco Masini (Rebelde). En el reparto intervienen asimismo Albert Salazar (El internado. Las Cumbres), Carlos González (Maricón perdido), Blanca Martínez y Roser Vilajosana (Los del túnel).

La serie consta de ocho episodios, en los que Montero, también responsable de El desorden que dejas, ha contado con las aportaciones en la dirección de Mateo Gil (Nadie conoce a nadie), Carlota Pereda (Cerdita), Bàrbara Farré (Selftape) y Ginesta Guindal (Élite).

