"Sigues siendo mi tía Viv": Will Smith y Janet Hubert se reconcilian en la reunión de 'El príncipe de Bel-Air'

No todo fueron risas y buenos momentos durante el rodaje de las primeras temporadas de El príncipe de Bel-Air, algo que desembocó en que la cuarta temporada tuviera una nueva tía Viv, Daphne Maxwell Reid, hasta entonces interpretada por Janet Hubert.

Todo se debía, en resumidas cuentas, a la mala relación entre Hubert y Will Smith, un enfrentamiento que se alargaría en el tiempo y que la actriz narraría con pelos y señales en los próximos años. Ella lo acusaba de haberla echado de la serie y de ser un egocentrista, mientras que él afirmaba que ella quería que la ficción se centrara en la tía Viv.

Por eso, el anuncio de que Hubert estaría en el especial de El príncipe de Bel-Air para HBO Max por el 30 aniversario de la serie fue toda una sorpresa. Ahora que el reencuentro ha tenido lugar en el set original de la sitcom, hemos podido ser testigos de la reconciliación entre ambos actores.

Durante el evento (vía EW), Smith sorprendía al resto del elenco contándoles que se había sentado con Hubert por primera vez en 27 años. "Como una familia, tenemos nuestras cosas de las que hablamos y nuestras cosas de las que no hablamos", ha afirmado. "Sentía que no podía celebrar los 30 años de El príncipe de Bel-Air sin dar con el modo de celebrar a Janet", añade.

Tras compartir un largo abrazo, Hubert ha roto el hielo asegurando que toda esta disputa ha sido "muy dura" para ella. "Solo quería saber una cosa: ¿Por qué?", ha preguntado a Smith. "Fuisteis demasiado lejos. Perdí mucho. ¿Cómo curamos eso?". Entonces, Smith le ha pedido que le cuente su historia. "Fue de locos", ha comenzado la actriz, y ha revelado que, cuando se quedó embarazada en la tercera temporada, estaban pasando muchas cosas en su vida y la de Will.

Lo que realmente pasó

En el caso de la actriz, tenía que ver con un matrimonio abusivo, del que el reparto no sabía nada. "Durante su embarazo, no fui sensible, no fui perceptivo. Ahora que tengo tres hijos he aprendido algunas cosas que no sabía en ese momento, y haría las cosas de forma diferente", admite Smith a cámara: "Pero entiendo que hice el set muy difícil para Janet".

A continuación, Hubert ha explicado que no fue despedida de la serie, simplemente no aceptó el "acuerdo horrible" que le ofrecieron, en el que le reducían el sueldo y con el que no podía trabajar en ningún otro sitio. "Me dolió profundamente", reconoce la actriz sobre su sustitución: "Cuando dejé el show, tenía un hijo recién nacido y a nadie más. La familia me repudió. Hollywood me repudió. Mi familia me dijo: 'Has arruinado nuestro nombre'. Y no fui poco profesional en el set, simplemente dejé de hablar a todo el mundo porque no sabía en quién confiar después de haber sido desterrada. Y me dijeron que fuiste tú el que me desterró, porque eras Will. Fue duro".

El actor ha explicado que, al ser un chaval de 21 años, sintió que "todo era una amenaza para mí". "Me dejé llevar por el miedo", ha admitido: "Tenía hijos. Me había divorciado y había tenido un segundo matrimonio, y ahora puedo ver el nivel de dolor y dificultad que significaba para ti aparecer cada día". "Pero me quitaste todo eso, con tus palabras", responde Hubert: "Las palabras pueden matar. Perdí todo. Reputación. Todo. Y entiendo que tú fueras capaz de seguir adelante, pero sabes que esas palabras, decir que una mujer negra es difícil en Hollywood, es el beso de la muerte. Y ya es lo suficientemente difícil ser una mujer negra en esta industria. Pero sentí que era necesario que siguiéramos los dos adelante. Y siento mucho haberte destrozado".

Smith, al borde del llanto, ha agradecido sus palabras a su primera tía Viv y esta ha puesto su mano con ternura en la cara de Will: "Sigues siendo mi tía Viv", ha asegurado este, tras lo que se han pedido disculpas y se han abrazado. Justo después, Hubert se ha unido al resto del elenco, coincidiendo por primera vez con Reid. "No quiero ser ese tío. Salgo al mundo y hablo sobre la comprensión y las relaciones humanas, y después tengo a alguien con el que no me he hablado en 27 años", ha dicho Smith: "Estoy muy contento de que nos hayamos reconciliado y espero que otra gente pueda aprender de ello".