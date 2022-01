'The Witcher: Blood Origin’: todos los detalles sobre la posible aparición de Jaskier en la precuela

Jaskier ha vuelto a convertirse en una pieza fundamental del Continente en la 2T de The Witcher, donde su reencuentro con Geralt de Rivia nos regalaba grandes melodías como la de Burn Butcher Burn. Una heredera meritoria del Toss a coin to your witcher de la primera temporada. El trovador sabe cómo seguir haciéndonos reír con el relato de sus historias y cada vez tiene un mayor número de adeptos, algo que podría estar detrás de su más que posible aparición en la precuela de la serie The Witcher: Blood Origin.

Los medios estadounidenses han comenzado a hacerse eco estos días sobre la posible aparición de Jaskier en esta ficción ambientada 1.200 años antes de los acontecimientos que conocemos en la serie. Esto despertaba la incomprensión del público, debido a las características del propio personaje. Algo que precisamente tendría que ver con su música.

El primer Brujo, los elfos y Violeth Meir

Protagonizada por Michelle Yeoh, Blood Origin narrará la historia de la creación del primer Brujo (¿o bruja?) y, según su sinopsis oficial, "los sucesos que llevaron a la decisiva 'conjunción de las esferas, cuando los mundos de los monstruos, los humanos y los elfos se fundieron en uno". Una historia que según las informaciones podría ser introducida y narrada a través de las canciones de Jaskier.

El personaje contaría la versión adornada de la historia de Blood Origin en una taberna, donde un elfo lo interrumpe para explicar cómo sucedió realmente. Por el momento, se desconoce si el elfo sería alguno de los personajes que ya conocemos o algún involucrado en este propio relato. Una historia que también podría proporcionar nuevos detalles sobre la Cacería salvaje y su relación con Violeth Meir, cuyo peligro inminente era evidente en la segunda temporada.

Esta serie ampliará el universo nacido de los libros del polaco Andrzej Sapkowski y popularizados por los videojuegos de CD Projekt RED, que en 2021 también contaba con la película de animación The Witcher: La pesadilla del lobo. ¿Conseguirá la showrunner Lauren Schmidt Hissrich seguir atrapando al público con este universo mágico?

