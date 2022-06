‘The Wire’ no podría hacerse hoy, según su guionista: en la era de ‘Juego de tronos’ “todo debe ser grande”

El 2 de junio de 2002 HBO emitió el primer episodio de The Wire. Comenzaba así la andadura de una ficción que, por muchos cambios y eras doradas de la televisión que se hayan dado después, jamás ha perdido su consideración como una de las cimas audiovisuales de nuestro siglo, y la mejor serie jamás hecha seguida a cierta distancia por Los Soprano, Breaking Bad o Mad Men. Han pasado justo veinte años desde el estreno de The Wire, y de ahí que sus principales responsables le hayan concedido una entrevista a The New York Times para reflexionar sobre el legado de este drama criminal ambientado en Baltimore.

Los responsables de The Wire son Ed Burns, George Pelecanos y el incansable David Simon, que curiosamente acaban de estrenar la totalidad de episodios de su última serie en HBO Max, La ciudad es nuestra. Un thriller sobre corrupción policial que también se ambienta en Baltimore, y ha sido visto como una oportunidad para volver al universo de The Wire. La ciudad es nuestra es, no obstante, una serie muy distinta, y Burns cree que no debería ser de otro modo, ya que The Wire no podría hacerse hoy. “Hoy The Wire no habría recibido luz verde”, afirma, en relación al momento que atraviesa la producción televisiva. “Ahora tendría que ser Juego de tronos. Ahora tiene que ser grande”.

The Wire era una serie exigente, con un catálogo inabarcable de personajes y subtramas, que apenas hacía concesiones al espectador. Por eso, en combinación a aquella célebre frase de Simon (“que se joda el espectador medio”) dio tanto que hablar entonces, y por eso Burns afirma que es irrepetible. “He visto un par de miniseries de HBO y son buenas series, pero no están abriendo nuevos caminos. Son whodunits o mujeres ricas peleándose entre ellas. No veo a nadie diciendo ‘oh, es una serie realmente genial’”. Aunque tampoco es que The Wire lo tuviera fácil entonces, pues nunca llegó a contar con grandes índices de audiencia.

En 2002, los guionistas recuerdan que HBO se la estaba jugando mucho sacando adelante The Wire. “Realmente no entendieron The Wire hasta la cuarta temporada. Estaban pensando en cancelarla después de la tercera”, revela el guionista en tanto los mandamases de la cadena, mientras Simon asegura que concibieron cada temporada como “una novela”. The Wire también destacó por la holgada presencia de intérpretes racializados (impulsando la carrera de Idris Elba, Michael B. Jordan o el fallecido Michael K. Williams), aunque Simon cree ahora que desatendieron bastante la diversidad del equipo creativo.

Con la excepción de la dramaturga Kia Corthron, The Wire no tuvo un grupo de artífices muy inclusivo, algo de lo que Simon se arrepiente pero justifica en base a las experiencias que compartía con Burns. Simon había sido periodista en Baltimore, y Burns detective, antes de ponerse a escribir The Wire. “¿Por qué desatendimos ese aspecto? Porque era muy orgánico con lo que yo había cubierto y lo que Ed había vigilado… si tuviera que volver a hacerlo vigilaría la diversidad del equipo del mismo modo que la vigilé en posteriores producciones”.

Por último, Burns lamenta que The Wire haya podido contribuir a la estigmatización de Baltimore, en tanto a su retrato en la serie como un nido de crimen y corrupción. “Siento que Baltimore haya sido etiquetada como la ciudad de The Wire, porque podríamos haber llevado esa serie a cualquier ciudad, exactamente de la misma manera. Akron, Ohio, podría haber sido la ciudad de The Wire. Pero es una lástima que hayamos marcado así a esta pequeña ciudad”, concluye.

