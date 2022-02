‘The War of the Rohirrim’: Primer vistazo a la serie anime de ‘El señor de los anillos’, que ya tiene fecha de estreno

Corren buenos tiempos para ser fan de J.R.R. Tolkien. Y es que, luego de que Peter Jackson nos quitara las ganas durante años de nuevas adaptaciones tras su agotadora trilogía de El hobbit, los astros (y las inercias de Hollywood) se han conjurado para que el legado del escritor británico esté más vivo que nunca. Hace cosa de horas, durante el intermedio de la Super Bowl, pudimos ver por fin el primer tráiler de El señor de los anillos: Los anillos de poder, multimillonaria serie de Amazon que ejerce de precuela (unos 1000 años de nada) a la novela más conocida de Tolkien, y que fijó su estreno en streaming para este 2 de septiembre. Pero no es el único viaje a la Tierra Media en preparación.

El equipo de Los anillos de poder no tiene relación con El señor de los anillos de Jackson, pero no ocurre lo mismo con The War of the Rohirrim, película anime que desarrollan New Line Cinema y Warner Bros. Animation. Supimos de su existencia el pasado junio, y coincidiendo con la conversación por Los anillos de poder sus impulsores han querido plantar batalla lanzando un par de novedades fundamentales sobre su proyecto. Como es el hecho de que The War of the Rohirrim ya tiene fecha de estreno para el 21 de abril de 2024 (dos años después de Los anillos de poder, pero quizá coincidiendo con alguna de las temporadas que Amazon ya prepara), y ha publicado un primer concept art vía Variety.

Concept art de 'The War of the Rohirrim' Warner Bros.

Dicho concept art, a decir verdad, es bastante desconcertante. Se supone que The War of the Rohirrim está animada según el estilo de la industria japonesa, pero la imagen que nos presenta es tirando a fotorrealista, mostrando a dos ejércitos preparándose para la batalla entre cuyas filas destaca la figura de un olifante. También llamado Mûmakil, esa especie de elefante que vimos en Las dos torres y El retorno del rey. Lo que este boceto deja claro es que los diseños van a ser similares a las aportaciones de Jackson, y no en vano encontramos entre los responsables de The War of the Rohirrim a Philippa Boyens.

Esta especialista en los escritos tolkienianos coescribió las películas de Jackson y es productora ejecutiva de The War of the Rohirrim. Dicho film, como Los anillos de poder, es una precuela considerablemente lejana a la Guerra del Anillo, centrándose en la historia de un escenario tan célebre como el Abismo de Helm. Todo apunta a que esta nueva aventura se desarrollará en Rohan con el protagonismo de un guerrero tan conocido en el lore de la Tierra Media como es Helm Manomartillo, fundador de la fortaleza homónima.

Al margen del concept art y de lo muchísimo que queda para ver la película, The War of the Rohirrim es un proyecto muy prometedor, y todo gracias a los involucrados. John Howe y Richard Taylor (ilustrador y diseñador de arte, de las películas de New Line) están vinculados a la obra, como lo están Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou como guionistas luego de la salida de Jeffrey Adiss y Will Matthews, creadores de Cristal oscuro: La era de la resistencia. Pero si un nombre sobresale entre los demás, ese es el de Kenji Kamiyama.

Kamiyama estuvo vinculado a la franquicia Ghost in the Shell, debutando como director en el largometraje Ancien y el mundo mágico. Suyo es uno de los cortos de Star Wars Visions (El noveno Jedi) y antes de The War of the Rohirrim ha unido esfuerzos con WarnerMedia dentro de la serie animada Blade Runner: White Lotus. Es el equipo de esta obra, de hecho, el principal responsable de The War of the Rohirrim, que a falta de saber si llegará a cines o directamente a HBO Max parte de un planteamiento muy estimulante: desde la memorable adaptación de El señor de los anillos de Ralph Bakshi en 1978 (y su desastrosa secuela, El retorno del rey) no habíamos visto una película animada sobre la Tierra Media.

