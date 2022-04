'The Walking Dead': Melissa McBride se marcha y trastoca el spin-off con Norman Reedus

Aunque muchos espectadores no están de acuerdo con la expansión sin fin del universo The Walking Dead, lo cierto es que este siempre ha mantenido una legión fiel de seguidores. Sin duda, uno de los proyectos más esperados por los fans es el spin-off centrado en dos de los personajes más queridos de la franquicia, Carol y Daryl, que se anunció en septiembre de 2020.

Sin embargo, tal y como ha podido confirmar Variety, Melissa McBride, la actriz que da vida a Carol, no estará finalmente en esta continuación. "Melissa McBride ha dado vida a uno de los personajes más interesantes, reales, humanos y populares del universo The Walking Dead", ha expresado AMC en un comunicado.

"Desafortunadamente, no puede participar en el spin-off que anunciamos previamente, centrado en los personajes de Daryl Dixon y Carol Peletier, que se ambientará y rodará en Europa este verano y llegará el año que viene", asegura la cadena.

"Moverse a Europa era imposible para ella por problemas de logística. Sabemos que los fans se sentirán decepcionados con la noticia, pero el universo The Walking Dead continúa creciendo y expandiéndose de forma interesante y esperamos ver a Carol otra vez muy pronto", ha explicado AMC.

La serie, anunciada en 2020, iba a seguir a los personajes de McBride y Reedus, dos de los más queridos y quienes se han mantenido desde la primera temporada. Ahora, sin embargo, el spin-off se centrará solo en Daryl. Cocreada por Angela Kang y Scott Gimple, la ficción llegará en 2023.

Más zombis

Tras 12 años y 11 temporadas, The Walking Dead llega a su fin, pero su universo no para de expandirse. Después del exitoso spin-off Fear The Walking Dead y el malogrado The Walking Dead: World Beyond, hay otros proyectos en marcha. Además de la serie sobre Daryl, Maggie y Negan protagonizarán Isle of the Dead.

Las adaptaciones de los cómics creados por Robert Kirkman también contarán con una película protagonizada por Rick Grimes, que podría explicar lo que sucedió después de su desaparición repentina de la serie.

