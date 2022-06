'The Umbrella Academy': así ha participado Elliot Page en la transición de Viktor

Cuando, en diciembre de 2020, el actor Elliot Page revelaba que era transgénero en un comunicado en redes, muchos se preguntaron qué pasaría con su papel en The Umbrella Academy, la exitosa serie superheroica de Netflix basada en el cómic homónimo de Gerard Way y Gabriel Bá.

En marzo de este año, era el propio Page el que anunciaba que Vanya Hargreaves pasaría a llamarse Viktor Hargreaves, confirmando que sería un hombre trans. La tercera temporada de la serie llegaba la semana pasada a la plataforma, con la transición del personaje como una de las subtramas que se va desarrollando a lo largo de los nuevos episodios.

En una entrevista para Comic Book, el creador de la ficción Steve Blackman ha desvelado cómo fue el proceso en el que colaboró con Elliot para desarrollar el camino de Vanya a Viktor, y que arranca en el episodio 2. "Era muy importante que Elliot fuera parte de esa narrativa", ha explicado Blackman,

"Cuando Elliot me dijo que iba a hacer esta transición en su vida, no tuve la presión de hacerlo o no hacerlo, pero sentí que era importante tratar de contar esa historia", ha añadido: "Fui a GLAAD (La Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación estadounidense), hablé con Nick Adams en GLAAD, después acudí a este maravilloso periodista trans llamado Thomas McBee y, en colaboración con Elliot, trabajamos en cómo sería la historia y cómo lo haríamos".

"Era muy importante para nosotros no convertir esta trama en la historia central de la serie, lo que podríamos haber hecho fácilmente", ha asegurado: "Queríamos que fuera un momento precioso que tuviera sensibilidad, que fuera real y, en un mundo en el que hay tanto anti-trans, queríamos contar una historia pro-trans. Fue un proceso muy colaborativo".

En una entrevista para The Hollywood Reporter, Page también se ha referido a la importancia de la transición de Viktor. "Una de las cosas más especiales de esto es cómo se ha realizado", ha afirmado el actor: "Hay momentos emotivos con los hermanos, por supuesto. Cada uno de ellos es especial de forma individual, pero también en su relación con el resto".

"La escena en la que Luther y Diego bajan las escaleras, con la torpeza de Luther y demás, son cosas que yo he estado experimentando de forma simultánea porque he llegado a este momento en el que soy una persona trans, me perciben así, y estoy teniendo todas estas experiencias que no he tenido antes", ha explicado Page.

"Esas escenas resonaban con eso, algo que ha sido increíble", ha afirmado, antes de finalizar: "No vemos eso cuando no tenemos el control sobre nuestras historias muchas veces, así que ha sido muy especial".

