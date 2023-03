'The Mandalorian': Así fue la Gran Purga que destruyó Mandalore

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE THE MANDALORIAN 3x1]

Desde que llegara a Disney+ hace ya casi cuatro años, The Mandalorian se ha convertido en el buque insignia de la actual Galaxia muy, muy lejana. La ficción de Jon Favreau y Dave Filoni, primera serie en acción real de la saga, conseguía reconciliar al fandom con la franquicia tras dos trilogías cinematográficas fallidas.

Lo hacía volviendo a la esencia de space western de las películas originales, evitando vinculación directa con el apellido Skywalker (aunque en la segunda temporada no se resistía a incluir a Luke) y confiando en el carisma de sus dos protagonistas. Ahora, Lucasfilm estrena la tercera entrega con la serie convertida ya en todo un fenómeno, con Pedro Pascal en un momento profesional muy dulce tras The Last of Us y con Grogu confirmándose como la criatura más adorable del espacio.

El primer episodio de la nueva entrega, El apóstata, nos ha traído a Din Djarin (Pascal) y Grogu juntos de nuevo tras reencontrarse en El libro de Boba Fett. Ambos emprenden una nueva aventura que los conducirá a Mandalore, planeta de origen de los Mandalorianos. Es allí, en las aguas vivas bajo las minas de Mandalore, donde Mando puede reparar su honor tras quitarse el casco contraviniendo el credo de su orden al final de la segunda temporada.

El problema está en que Mandalore fue destruido por el Imperio Galáctico en la llamada Gran Purga. "No queda nada", le dice Bo-Katan (Katee Sackhoff) al protagonista en los últimos minutos del episodio con el que arranca la tercera temporada. Lo mismo opinan los miembros de su clan, con los que se topa al comienzo. ¿Pero qué pasó exactamente en la Gran Purga? ¿Cómo acabó el Imperio con el hogar de los Mandalorianos?

Masacre galáctica

Mencionada por primera vez en El Mandaloriano, el primer episodio de la primera temporada de The Mandalorian, la Gran Purga de Mandalore fue un conflicto que enfrentó al Imperio Galáctico, liderado por el Moff Gideon de Giancarlo Esposito (este se referiría al suceso como el Asedio de Mandalore), con los mandalorianos, comandados por Bo-Katan, portadora del sable oscuro. El todopoderoso Imperio lanzó un contraataque que dejó el plantea en cenizas y masacró al pueblo mandaloriano.

El libro de Boba Fett, en un flashback de su episodio 5, nos mostró por primera vez la batalla más destacada de la Purga, la noche de las mil lágrimas, considerada prácticamente un genocidio. El Imperio bombardeó con cazas estelares la superficie de ciudades como Sundari, la capital, mientras los droides recorrían los escombros eliminando sobreviviente.

Durante esa fatídica noche de asedio, el Imperio también se valió de cañoneras con blásters para atacar campos ocupados por reclutas mandalorianos, para así liquidar a las tropas del bando enemigo. Esta batalla inspiraría canciones que recogían el suceso en años posteriores.

Tras la Purga, los diferentes clanes mandalorianos supervivientes, entre ellos la Tribu (parte de los Hijos de la Guardia al que pertenecen Din Djarin y la Armera y que se salvaron por operar en secreto desde Concordia, la luna de Mandalore), tuvieron que abandonar su hogar y huir a otros puntos de la Galaxia. Gideon, por su parte, se habría quedado con el sable oscuro perteneciente al líder de los mandalorianos como trofeo, hasta que Din Djarin se lo arrebató al enfrentarse a él.

Recordemos que Bo-Katan se hizo con este sable oscuro cuando Sabine Wren se lo dio, en ningún momento se lo ganó (como cuenta la serie Star Wars Rebels), y muchos supervivientes de la masacre relacionan este hecho con la tragedia. La Armera aseguraría que si este arma no se gana en combate y cae en manos de quien no la merece, maldice a toda una nación, tal y como pasó en la noche de las mil lágrimas.

Ahora que Bo-Katan parece haberse dado por vencida en su misión por liberar y redimir Mandalore, parece que será Din Djarin el que, empuñando el sable oscuro que le da el poder de dirigir a las tropas mandalorianas, se adentre en el planeta que una vez fue el hogar de su clan. ¿En qué condiciones se encontrará Mando la superficie? ¿Habrá esperanza para Mandalore? La tercera temporada tiene todas las respuestas.

