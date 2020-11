‘The Mandalorian’: El título del próximo episodio anunciaría un esperado regreso

Parece mentira y es todo un bajón decirlo así de golpe, pero ya hemos rebasado la mitad de la nueva temporada de The Mandalorian y quedan únicamente cuatro capítulos más para que esta llegue a su final. El capítulo emitido este viernes, titulado El asedio, supuso un considerable avance para la trama a la hora de asomarnos a los malévolos planes de Moff Gideon (Giancarlo Esposito), pero seguía quedando en el aire la promesa por la que tantos warsies veteranos vigilan con nerviosismo cada detalle de cada escena: la de que en esta segunda temporada nos reencontraríamos con Ahsoka Tano.

Meses antes del regreso de la serie a Disney+ se confirmó que Rosario Dawson iba a interpretar a este personaje en su salto a la acción real, luego de haber sido protagonista de series como Star Wars Rebels o, sobre todo, Star Wars: The Clone Wars. En el episodio titulado La heredera, por otra parte, pudimos ver cómo el cerco se estrechaba cuando otro personaje recién llegado del universo animado, Bo-Katan (Katee Sackhoff), ponía a Mando sobre la pista de esta guerrera. Durante El asedio no tuvimos más noticias, pero el sitio web Orbit Showtime Network ha dado una fulminante información sobre el título del siguiente episodio, según Comic Book rápidamente eliminada.

El quinto episodio de la nueva temporada de The Mandalorian, ateniéndonos a esta información, se titulará The Jedi. Parece evidente (aunque la relación de Tano con la Orden siempre haya sido muy ambivalente) que se refiere a nuestro personaje, y el hecho de que vaya a estar dirigido por Dave Filoni refuerza esta sensación. Filoni, como responsable de The Clone Wars y Star Wars Rebels, es uno de los grandes responsables de la creación de Ahsoka, de forma que todo queda en casa y ahora solo cabe regodearse en el sueño de ver combates a sable láser en The Mandalorian. Ya vimos que Moff Gideon se había agenciado uno, ¿entablará combate con la recién llegada Ahsoka?